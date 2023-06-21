Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Санкційний удар. Деякі росіяни лишилися без пропагандистських каналів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Санкційний удар. Деякі росіяни лишилися без пропагандистських каналів
Росіяни зіштовхнулись із відключенням основних пропагандистських телеканалів
фото: ілюстративне

Російська держпропаганда виявилася залежною від іноземних супутників

Росіянам, які є абонентами супутникового телебачення МТС, почали відключати основні російські пропагандистські телеканали. Про це пишуть росЗМІ із посиланням на скарги клієнтів сервісу. Представник гарячої лінії МТС підтвердив, що з 17 березня 2023 року припинилася трансляція певних каналів, включаючи «улюблені» пропагандистами Кремля «Росію 1», «Росію 24». 

Збої в роботі додатка «Супутникове ТБ» МТС були зафіксовані у 54 регіонах Росії. За словами глядачів, НТВ також перестав працювати більше місяця тому, а мовлення Першого каналу відбувається із «зависанням картинки».

Ймовірно, російські канали у клієнтів МТС почали зникати через власника супутника, який орендує МТС, компанії ABS (Asia Broadcast Satellite). ABS зажадала від МТС відключити усі 20 безкоштовних російських федеральних каналів, включених у перший та другий мультиплекси. Чновники відразу почали називати  блокування  телебачення  незаконним, проте ABS старанно виконує вимоги західних санкцій щодо російських телекомпаній. При цьому наприкінці 2022 року такий розвиток подій росіяни називали «малоймовірним» саме через те, що компанія користується азіатським супутником.

Можливим виходом для МТС може стати перехід використання вітчизняного супутника. Так зробив місцевий оператор «Оріон», який внаслідок переходу з одного супутника на інший втратив близько 7% абонентів, що становить близько 200 тисяч користувачів. Учасники ринку прогнозують, що МТС може мати справу з аналогічними втратами глядачів. 

Нагадаємо, у Херсоні через пів року після визволення міста від російських загарбників за допомогою цифрових телепередавачів Т2 без проблем можна зловити російські канали. Зловити російські телеканали можна на тих частотах, де були українські канали до окупації. Так херсонці змушені спостерігати виступ російського диктатора Володимира Путіна. Телепередавачі зловили декілька популярних російських телеканалів. Замість українських передач показуються російські пропагандистські новини, футбол та концерти на телеканалі «Росія. Культура». 

Читайте також: Кремль вигадав, де брати нове «гарматне м'ясо» для війни

 

Теги: росія телебачення культура росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни виявились не готові до бойових дій на своїй території
Імперія дурних понтів
25 травня, 16:40
«Росіяни спробують максимально качнути українське суспільство»
Росія вже оголосила перемогу в війні. Що це означає
19 червня, 10:20
Сполучені Штати надалі підтримуватимуть зусилля ООН і Туреччини, задля пролонгації дії цієї домовленості
США сподіваються на продовження зернової угоди, попри погрози Росії
Сьогодні, 06:04
У Бердянську гучно вдруге за день
У Бердянську вдруге за день пролунали вибухи: ЗСУ вдарили по позиціях росіян
27 травня, 17:39
Путін зазнав невдачі, напавши на Україну
Держдума визнала: всі цілі Путіна в Україні провалилися
4 червня, 06:18
Іранські 120-мм артилерійські міни М48
Іран постачає РФ ракети та боєприпаси для війни в Україні: з’явились докази
5 червня, 12:00
Окупанти завдали удару крилатими ракетами Х-101/Х-55
Атака ракетами та дронами: стали відомі деталі нічного удару по Україні
9 червня, 07:45
У ГУР попереджають, що у випадку вибуху на заводі аміачна хмара, залежно від напрямку вітру, накриє прилеглі райони за пів години
Російські окупанти мінують цехи підприємства «Кримський титан»: розвідка попередила про ризики
12 червня, 12:08
РосЗМІ відзвітували про відправку 48 дітей, інших збираються вивезти у декілька змін
Російські загарбники хочуть вивезти 300 дітей із Запорізької області до Чувашії – Федоров
17 червня, 19:51

Соціум

Санкційний удар. Деякі росіяни лишилися без пропагандистських каналів
Санкційний удар. Деякі росіяни лишилися без пропагандистських каналів
Білорусь оголосила про початок мобілізаційного навчання
Білорусь оголосила про початок мобілізаційного навчання
Влада Естонії ухвалила нове рішення щодо одностатевих відносин
Влада Естонії ухвалила нове рішення щодо одностатевих відносин
Поблизу військової частини у Підмосков’ї впали кілька безпілотників (фото)
Поблизу військової частини у Підмосков’ї впали кілька безпілотників (фото)
ООН ухвалила історичну угоду щодо охорони морів
ООН ухвалила історичну угоду щодо охорони морів
Кремль заборонив згадувати імена загиблих в Україні окупантів
Кремль заборонив згадувати імена загиблих в Україні окупантів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Каховська ГЕС, чи є шанс на відновлення? Академік Ландау пояснює наслідки найбільшої техногенної катастрофи XXI століття
38K
Кремль вигадав, де брати нове «гарматне м'ясо» для війни
37K
На Хмельниччині пролунали вибухи
31K
Катастрофа на ГЕС: Буданов розповів, який наказ окупанти отримали перед підривом
18K
СБУ та митниця перешкодили вивезенню за кордон частини колекції «Платар», яка належить Таруті
17K
Китай ухвалив рішення стосовно нафти. Економіка РФ миттєво відреагувала

Новини

Зустріч Кулеби з Блінкеном, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
Сьогодні, 07:52
Каховського водосховища практично не існує: з'явилися нові супутникові знімки
Сьогодні, 07:36
На чотирьох напрямках тривають важкі бої – Генштаб
Сьогодні, 06:52
Міноборони Росії змінило підхід щодо висвітлення контрнаступу ЗСУ – ISW
Сьогодні, 05:48
Негода в низці областей: синоптики дали прогноз погоди на 21 червня
Сьогодні, 04:45
У жіночій в'язниці Гондураса стався бунт: загинули десятки ув'язнених
Сьогодні, 03:02

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту