Санкційний удар. Деякі росіяни лишилися без пропагандистських каналів

Російська держпропаганда виявилася залежною від іноземних супутників

Росіянам, які є абонентами супутникового телебачення МТС, почали відключати основні російські пропагандистські телеканали. Про це пишуть росЗМІ із посиланням на скарги клієнтів сервісу. Представник гарячої лінії МТС підтвердив, що з 17 березня 2023 року припинилася трансляція певних каналів, включаючи «улюблені» пропагандистами Кремля «Росію 1», «Росію 24».

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Збої в роботі додатка «Супутникове ТБ» МТС були зафіксовані у 54 регіонах Росії. За словами глядачів, НТВ також перестав працювати більше місяця тому, а мовлення Першого каналу відбувається із «зависанням картинки».

Ймовірно, російські канали у клієнтів МТС почали зникати через власника супутника, який орендує МТС, компанії ABS (Asia Broadcast Satellite). ABS зажадала від МТС відключити усі 20 безкоштовних російських федеральних каналів, включених у перший та другий мультиплекси. Чновники відразу почали називати блокування телебачення незаконним, проте ABS старанно виконує вимоги західних санкцій щодо російських телекомпаній. При цьому наприкінці 2022 року такий розвиток подій росіяни називали «малоймовірним» саме через те, що компанія користується азіатським супутником.

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Можливим виходом для МТС може стати перехід використання вітчизняного супутника. Так зробив місцевий оператор «Оріон», який внаслідок переходу з одного супутника на інший втратив близько 7% абонентів, що становить близько 200 тисяч користувачів. Учасники ринку прогнозують, що МТС може мати справу з аналогічними втратами глядачів.

Нагадаємо, у Херсоні через пів року після визволення міста від російських загарбників за допомогою цифрових телепередавачів Т2 без проблем можна зловити російські канали. Зловити російські телеканали можна на тих частотах, де були українські канали до окупації. Так херсонці змушені спостерігати виступ російського диктатора Володимира Путіна. Телепередавачі зловили декілька популярних російських телеканалів. Замість українських передач показуються російські пропагандистські новини, футбол та концерти на телеканалі «Росія. Культура».