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Окупанти завезли до Криму комплекс «БАЛ»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти завезли до Криму комплекс «БАЛ»
Береговий мобільний комплекс був поміченйи на під'їзді до Севастополя
фото: Кримський ветер

Основне призначення комплексу полягає в контролі територіальних вод

У тимчасово окупованому Криму російські загарбники  розмістили береговий мобільний комплекс із протикорабельною ракетою Х-35 «Бал». Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

«На під'їзді до Севастополя сьогодні помічено пускову установку комплексу «Бал», – ідеться в повідомленні.

Комплекс «Бал» – це російська мобільна берегова ракетна система, оснащена протикорабельною ракетою Х-35. Основне призначення комплексу полягає в контролі територіальних вод і проливних зон, а також у забезпеченні захисту військово-морських баз, інших об'єктів на березі та узбережжя.

Раніше повідомлялося, що росіяни, в очікуванні контрнаступу, риють окопи у Криму. Зокрема оборонні рубежі зводяться на території від адміністративного кордону окупованого Криму з Україною і до Джанкоя.

Теги: росіяни Крим ракета

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