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Обама не помітив збройної окупації Криму: Банкова відповіла

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обама не помітив збройної окупації Криму: Банкова відповіла
Обама запевняє, що разом з Меркель не дав Путіну захопити всю Україну
фото: з відкритих джерел

Михайло Подоляк: «Може, час почати визнавати критичні помилки, а не вигадувати нові виправдання?»

Колишній президент США Барак Обама вважає, що збройного вторгнення росіян в Крим нібито не відбувалося, бо на півострові симпатизували РФ. В Офісі президента вважають, що у такий спосіб колишній президент намагається виправдати окупацію Криму. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Радник Банкової підкреслив, що в такому разі не потрібно дивуватися, що сьогодні триває повномасштабна агресія росіян у Європі, яка забирає багато людських життів, міжнародного права не існує, а РФ використовує трибуни міжнародних інституцій для пропаганди війни.

«Дивно. А головне, навіщо? Якщо пан Барак Обама публічно заявляє, що анексія Росією Криму у 2014 році… була «легальною та виправданою», тоді не треба дивуватися, що сьогодні відбувається повномасштабна російська агресія в Європі та велика загарбницька війна, яка забирає сотні тисяч життів. І що «міжнародного права» практично не існує. І що міжнародні інституції дозволяють агресору використовувати свої трибуни для пропаганди війни. І що бізнес – то просто бізнес і не потрібно виходити з Росії, а можна масштабно продавати чипи для російських ракет. Сучасний російський авторитарний (нацистський) режим є нахабним відображенням специфічної довоєнної «західної політики». Може, час почати визнавати критичні помилки, а не вигадувати нові виправдання?», – наголосив Подоляк.

Нагадаємо, колишній президент США Барак Обама вважає, що у 2014 році росіяни легко окупували український Крим, бо на півострові симпатизували РФ.

Теги: анексія Барак Обама війна радник Михайло Подоляк росіяни США

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