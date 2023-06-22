Підрив Каховської ГЕС: береги Хортиці перетворюються на пляжі (фото)

Після падіння рівня води поблизу острова Хортиця археологи знаходять уламки кераміки доби енеоліту

Після підриву окупантам Каховської ГЕС, береги найбільшого острова на Дніпрі – Хортиця, також значно обміліли. Береги перетворюються на суцільні пляжі. Про це свідчать фото, опубліковані «Укрінформ».

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Також після падіння рівня води поблизу острова Хортиця археологи знаходять уламки кераміки доби енеоліту. Про це розповів науковий співробітник відділу охорони пам’яток, історії, археології та природи Національного заповідника «Хортиця» Анатолій Волков.

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«Після будівництва каскаду гребель, в тому числі Дніпровської ГЕС та Каховської ГЕС, рівень води в Дніпрі піднявся і всі пам’ятки і те, що колись потрапило на дно, опинились під водою і у своїх умовах законсервувались. Зараз після підриву росіянами Каховської греблі рівень води почав падати та ми спостерігаємо картину, що всі ці об’єкти виходять назовні. Мова йде про кераміку, мокру деревину, металеві предмети. Ми говоримо про знахідки періоду, починаючи з доби енеоліту і закінчуючи ХХ століттям», - зазначив Волков.

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Науковець пояснює, що для суспільства ці знахідки не мають цінності, бо це археологія, а не коштовності. Але з історичної точки – вони важливі.

Наразі знайдено металеві цвяхи XVIII століття. Попередньо можна сказати, що їх використовували при будівництві, в тому числі і кораблів. Найстарішими знахідками поки що є уламки кераміки, які датуються періодом енеоліту – це ІV-ІІІ тисячоліття до нашої ери. «Ці знахідки не сенсація. Ми нових пам’яток, які б перевернули уявлення про історичну науку, не знайшли. Ми кожен день обстежуємо різні ділянки острова. Рівень води падає і нові ділянки відкриваються», - зазначив науковець.

Як повідомлялося, Каховське водосховище внаслідок підриву окупантами ГЕС обміліло настільки, що подекуди замість води видно просто піщану пустелю. Про це свідчать зняті на території водосховища відео та фото, а також супутникові знімки американської компанії Planet Labs.