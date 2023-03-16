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Засудили через зізнання у вбивстві українця: окупант отримав термін за «фейки про армію»

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Засудили через зізнання у вбивстві українця: окупант отримав термін за «фейки про армію»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Звинувачення просило суд призначити військовому реальний термін – шість років позбавлення волі

У Росії Хабаровський гарнізонний військовий суд покарав військовослужбовця Данила Фролкіна, який зізнався у вбивстві мирного українця, до 5,5 років умовно за звинуваченням у «фейках» про російську армію. Про це повідомляє видання «Важные истории».

Зазначається, що влітку минулого року військовий розповів «Важным историям», що застрелив мирного мешканця у селі Андріївка Київської області, коли його було окуповано російськими військами. 

Повернувшись до Росії, Фролкін звільнився з армії, та все ж потім повернувся на службу. Проте стосовно чоловіка порушили справу про «фейки» про армію РФ. Звинувачення просило суд призначити Фролкіну реальний термін – шість років позбавлення волі. 

Чи пов'язане кримінальне переслідування військового саме з його інтерв'ю «Важным историям», не уточнюється.

Раніше повідомлялося, що росіянину загрожує позбавлення батьківських прав та в'язниця за малюнок доньки. Навесні минулого року дівчинка намалювала на шкільному уроці жінку, яка стоїть біля прапора України та загороджує дитину від ракет, які летять із боку Росії. Тата дівчинки можуть засудити до трьох років позбавлення волі. Чоловіка помістили під домашній арешт, а його дочку відправили до притулку. З 1 березня про стан дівчинки нічого не відомо. Батько не може з нею зв'язатися, а правозахисників до неї не пускають. 

До слова, російський поет опинився під арештом за вірш, який засуджує війну.

Теги: росія окупанти арешт

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