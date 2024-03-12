Макрон тисне на ультраправих через Україну: FT розкрила намір президента Франції

Макрон хоче нагадати виборцям про минулу близькість Марін Ле Пен до диктатора Путіна, таким чином зменшивши різке зростання її рейтингу

Макрон прагне розкрити «прихильників Путіна» серед обох палат парламенту

Президент Франції Еммануель Макрон закликав парламент висловити свою думку щодо надання військової підтримки Україні. Таким чином він намагається привернути увагу до позиції французьких ультраправих щодо Росії. Про це пише Financial Times.

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Макрон прагне розкрити «прихильників Путіна» серед обох палат парламенту. На думку аналітиків, Макрон хоче нагадати виборцям про минулу близькість Марін Ле Пен до диктатора Путіна, таким чином зменшивши різке зростання її рейтингу. За результатами опитувань, ультраправа партія «Національне об'єднання» (RN) Ле Пен випереджає партію Макрона «Відродження».

«Дебати мають на меті зробити всі політичні партії відкритими й викрити лицемірство. Ультраправі кажуть, що підтримують Україну, але це просто неправда», – сказав член парламенту від партії Макрона «Відродження» Бенджамін Хаддад.

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Прем'єр-міністр Габріель Атталь був ще радикальнішим. Він звинуватив партію Ле Пен у тому, що її фінансувала Росія, а сама політикиня та її соратники не приховували симпатій до диктатора. Атталь висловив впевненість, що якби при владі у Франції були ультраправі, то вони б постачали зброю до РФ, а не до України.

Своєю чергою політичні соратники Марі Ле Пен запевняють, що не проти допомоги Україні, але проти дій Макрона, які "стирають будь-які червоні лінії щодо Росії". У RN заявили, що утримаються від голосування.

Голова партії Національний Фронт і родич Ле Пен Жордан Барделла звинуватив Макрона в тому, що той звертає увагу на «далекі для французів питання» замість того, щоб зайнятися вирішенням проблем підвищення цін, зростання рівня злочинності та міграції.

Водночас заяви Макрона про можливе відправлення західних військ в Україну налякали громадськість, викликали осуд з боку всіх політичних кіл і спровокували гостру дискусію про те, як далеко має зайти Франція, щоб допомогти Україні.

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Опитування показали, що 79% населення виступають проти участі французьких військ у бойових діях в Україні, але 52% підтримали б відправлення солдатів для виконання допоміжних функцій. Серед виборців Макрона зростає підтримка відправки більшої військової та економічної допомоги Україні, в той час як виборці Ле Пен все менше підтримують ці заходи.

Як повідомлялося, французький лідер Еммануель Макрон змінив свою позицію і почав говорити про «неодмінну поразку» Росії через те, що більше не довіряє російською диктатору Володимиру Путіну.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Північноатлантичний союз (НАТО) не виключає введення військ для допомоги Україні. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

Влада Франції допускає відправлення своїх військовослужбовців в Україну для зміцнення протиповітряної оборони, навчання української армії, а також захисту кордонів, заявив прем'єр-міністр країни Габріель Атталь на слуханнях у сенаті.