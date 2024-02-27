У Москві готові до тестування платежів у цифрових валютах з КНР або країнами Євразійського економічного союзу

Міністерство фінансів Росії обговорює зі своїми китайськими колегами можливість отримання кредитів у юанях, проте рішення ще не ухвалено. Про це заявив міністр фінансів Росії Антон Силуанов, пише Reuters.

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«Переговори з китайськими партнерами йдуть уже давно. Поки що рішення немає. Ми обговорювали цю тему наприкінці минулого року на міжміністерському діалозі», – сказав російський міністр.

У Москві готові до тестування платежів у цифрових валютах з КНР або країнами Євразійського економічного союзу, до якого окрім самої РФ входять Білорусь, Киргизстан, Казахстан та Вірменія.

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За словами міністра фінансів, російських бюджет «під контролем», а доходи цього року трохи вищі, ніж очікували експерти. Витрати виявились більш повільними, ніж у 2023 році, після посилення контролю над авансовими платежами та обґрунтуванням витрат.

Як повідомлялося, російська економіка на сьогодні зовсім не відчуває занепаду. Вона виявилася сильнішою, ніж армія, хоч раніше всі вважали навпаки.

Російський диктатор Володимир Путін продовжує протистояти зусиллям США та Європи щодо підриву економіки РФ. Кремль збільшує витрати на оборону та активно шукає нових клієнтів та постачальників в Азії, щоб замінити втрачених партнерів на Заході.