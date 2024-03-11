Росіяни заявили про атаку дронів на арсенал із боєприпасами

Два дрони нібито, впали на територію військової частини 57229/51 у селищі Котлубань

Один безпілотник після падіння вибухнув

Росіяни заявляються про нібито атаку дронів на арсенал з боєприпасами у Волгоградській області. Він розташований на території однієї із військових частин окупантів. Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

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Раніше, як уточнюють автори, в міноборони РФ встигли відзвітувати, що в ніч проти 8 березня над Волгоградською областю було збито 15 безпілотників.

Як з'ясувала Astra, два з них, нібито, впали на територію військової частини 57229/51 у селищі Котлубань (колишня № 92921). Незважаючи на те, що інцидент трапився 8 березня, про нього стало відомо лише за три дні.

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«Один безпілотник після падіння вибухнув. Попередньо постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

Зазначена військова частина, згідно з відкритими даними, є великим арсеналом комплексного зберігання боєприпасів РФ. За даними сервісу Wikimapia, тут розташований арсенал Головного управління ракетного артилерійського управління (ГРАУ) міноборони РФ.

Як уточнює видання, це не перша подібна атака. Так, 24 листопада 2023 року безпілотник уже падав на територію цієї військової частини. Тоді, нібито, постраждалих та руйнувань не було.

Крім того, 16 листопада цю ж військову частину також атакував безпілотник, внаслідок чого згорів склад із боєприпасами дрібної стрілецької зброї. За даними Astra, з території частини евакуювали 630 осіб.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 9 березня російські засоби ППО нібито збили українські безпілотники. Міноборони РФ заявляє, що вночі були перехоплені та знищені шість дронів. Зокрема, чотири безпілотні літальні апарати нібито збито над територією Брянської області, а два БаЛА над територією Орловської області.