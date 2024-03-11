Главою Гаазького суду стала японка, яка видала ордер на арешт Путіна

Суддя Томоко Акане, яка видала ордер на арешт Путіна, очолила Міжнародний кримінальний суд

Новообрана очільниця Гаазького суду пообіцяла зміцнити діалог з державами, які ще не ратифікували Римський статут

Судді Міжнародного кримінального суду (МКС) на пленарному засіданні обрали главою Гаазького суду японську суддю Томоко Акане. Про це повідомляє пресслужба суду.

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Так, першим віцепрезидентом суд обрав Росаріо Сальваторе Айтала та Рейне Алапіні-Гансу – другим віцепрезидентом. Зокрема, члени президії обираються на трирічний термін.

Новообрана глава Міжнародного кримінального суду заявила, що зробить усе необхідне на сприянні діалогу між органами суду, представниками захисту та потерпілих.

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Крім того, Акане пообіцяла зміцнити діалог з державами-учасницями та державами, які ще не ратифікували Римський статут.

Як повідомлялося, Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у федеральний розшук суддю Міжнародного кримінального суду Томоко Акане, яка видала ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна.

Згідно з карткою, російська поліція розшукує суддю за неназваною кримінальною статтею.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна й уповноваженої з прав дитини в Росії Марії Львової-Бєлової. Через кілька днів російський Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти прокурора і трьох суддів МКС, які видали ордер.

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У травні 2023 року Слідчий комітет заочно висунув одному судді МКС – Розаріо Сальваторе Айталі – звинувачення за кримінальними статтями про незаконне взяття під варту і про підготовку до нападу на представника іноземної держави.

До слова, Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт командувача дальньої авіації Росії Сергія Кобилаша і командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова.