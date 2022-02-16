Чому промову Байдена неправильно зрозуміли?

Точний переклад і контекст вкрай важливі у світовій комунікації

Згадався жарт: а що, як Кім Чен Ин нормальний хлопець, насправді це його перекладач розпалює міжнародну ворожнечу?

Сміх сміхом, але в останні тижні ще раз переконуюсь, наскільки важливим у роботі журналістів є точний переклад і контекст. Вчора ряд українських ЗМІ (я вже мовчу про купу телеграм-каналів) написали, що США братимуть участь у війні в разі нового нападу Росії на Україну.

Насправді ж Байден сказав, що «Друга світова війна була війною через необхідність, але якщо Росія нападе на Україну, це буде війною за вибором», – маючи на увазі саме вибір Путіна. Але неправильний переклад і поламаний телефон зробили своє.

Або ще. За день до цього американські ЗМІ поширили гарячі новини із заголовками «Зеленський підтвердив, що напад на Україну буде 16 лютого». CNN, NBC та FOX миттєво дали це в свій прямий ефір з позачкою BREAKING NEWS. Журналісти в США неправильно зрозуміли звернення Зе і його фразу «Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу – ми зробимо його Днем єднання». Довелося пояснювати.

Чи інший приклад. Раніше в своїх заявах Білий дім казав, що новий напад на Україну є «imminent». В українській мові найближчим до цього є слово «неминучий», але воно не є точним відповідником. Насправді ж imminent не означає неминучість, а радше позначає навислу загрозу, яка може трапитись будь-якої миті. Але якої, попри це, можна уникнути. Згодом в Білому домі зрозуміли ці мовні особливості й перестали використовувати imminent у своїх зверненнях. А загроза в ЗМІ перестала бути неминучою.

І це я згадав тільки про українські та американські медіа. Хто стежить за іншомовними ЗМІ – бачили якісь труднощі перекладу там?

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Джерело: блог Остапа Яриша

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