Головна Думки вголос Остап Яриш
search button user button menu button
Остап Яриш Український журналіст, який з 2019 року працює у Сполучених Штатах Америки

Американцям теж важливо, якою буде ціна миру. Протистояння Адміністрації Трампа з Конгресом

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: Reuters

Думка про те, що Україна має віддати свої території, – маргінальна навіть серед виборців Трампа

Схоже, Білий дім отримав справді багато негативної реакції від Конгресу через «пропозиції миру», які представили Києву. Джей Ді Венс поскаржився, що республіканців, за його враженням, більше турбує Україна, ніж внутрішні проблеми США.

«Знаєте, що найбільше дратує республіканців у Вашингтоні? Політичний клас страшенно обурений тим, що адміністрація Трампа може нарешті закінчити чотирирічний конфлікт у Східній Європі. І я навіть не про суть їхніх поглядів. Багато з того, що ці люди казали про війну в Україні, виявилося хибним – але нехай. Той запал, з яким вони чіпляються за цю одну тему, коли їхня власна країна має серйозні проблеми, – це просто безглуздя. Мені це огидно. Проявіть хоча б трохи запалу до своєї країни», – написав Венс у соцмережах.

Окремо він виділив колишнього лідера республіканців у Сенаті Мітча Макконнелла. Той радив президентові знайти нових радників, якщо в Білому домі більше переживають за те, щоб задобрити Путіна, аніж укласти реальний мир. Венс назвав це безглуздою атакою на команду президента. «Цікаво, чи поділяють погляди Макконнелла три кандидати на його заміну в Кентуккі».

Макконнелл, який у 2027 вийде на пенсію, не залишив це без відповіді. Він згадав попередній коментар Венса – про те, що критики угоди не розуміють реалій на місці. 

«Мені кажуть, що критикувати угоду, яка спершу майже повністю збігалася з тим, чого хоче Росія, – це нібито «не розуміти реалій на місці». Що ж, давайте про них поговоримо», – написав сенатор. «Цієї осені українців опитали про те, як вони бачать закінчення війни. 75% не приймає плани, що обмежують ЗСУ або передбачають здачу територій, які контролює Україна. … Американцям теж важливо, якою буде ціна миру. Думка про те, що Україна має віддати свої території, – маргінальна навіть серед виборців Трампа (16%). Набагато популярніші – санкції проти Росії та підтримка України. Висновок простий: найбільш базові реалії полягають в тому, що ціна миру має значення. Угода, що винагороджує агресію, не варта паперу, на якій написана. Америка не є нейтральною стороною і не повинна прикидатися нею».

Свої слова Мітч Макконнелл підкріпив соціологією від The Vandenberg Coalition, про яку я писав у своєму попередньому дописі. У Вашингтоні вона не залишилась непоміченою.

Тут цікаві кілька моментів: те, що Венс вирішив публічно – і досить емоційно – відреагувати на критику Конгресу. Вочевидь, було багато повідомлень і дзвінків. І те, що все частіше бачимо, як частина республіканців готова відкрито конфліктувати з адміністрацією. Не обовʼязково через Україну – але в останні дні це стало однією з головних причин суперечок.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: переговори США Дональд Трамп Джей Ді Венс війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вірогідність поїздки Зеленського до США безпосередньо залежить від результатів зустрічі в Женеві
Зеленський, ймовірно, відвідає США для переговорів з Трампом – CBS News
Вчора, 00:39
Вашингтон наполягає на швидкому підписанні мирного плану
США висунули погрозу Україні щодо мирного плану – Reuters
21 листопада, 16:08
Парламент Грузії вирішив ліквідувати Антикорупційне бюро
Грузія ліквідує своє НАБУ
17 листопада, 19:59
Одна з останніх монет, викарбуваних в монетному дворі США у Філадельфії
США припинили випуск пенні після понад 230 років в обігу
13 листопада, 06:19
Минулого тижня Путін похвалився результатами випробування «Буревісника», крилатої ракети з ядерним двигуном
Навіщо Путін погрожує США ядерною зброєю: версія The New York Times
1 листопада, 18:36
За словами джерел ЗМІ, Трамп не відмовився від ідеї постачання ракет Україні
Пентагон схвалив передачу Україні далекобійних ракет «Томагавк» – CNN
31 жовтня, 19:22
Аеропорти США відчувають проблеми із персоналом
У всьому винен шатдаун? Аеропортам у США критично бракує диспетчерів
31 жовтня, 17:19
Сполучені Штати посилили тиск на Угорщину, закликаючи країну відмовитися від імпорту російської нафти
Bloomberg назвав дату зустрічі Трампа та Орбана
29 жовтня, 17:57
Трамп пояснив, чи планує балотуватися у президенти США у 2028 році
Трамп пояснив, чи планує балотуватися у президенти США у 2028 році
27 жовтня, 11:37

Остап Яриш

Американцям теж важливо, якою буде ціна миру. Протистояння Адміністрації Трампа з Конгресом
Американцям теж важливо, якою буде ціна миру. Протистояння Адміністрації Трампа з Конгресом
28 пунктів мирного плану. Трамп отримав хвилю критики від соратників
28 пунктів мирного плану. Трамп отримав хвилю критики від соратників
У Вашингтоні висадився десант РПЦ
У Вашингтоні висадився десант РПЦ
Новий мер Нью-Йорка – комуніст?
Новий мер Нью-Йорка – комуніст?
Гарні новини з Вашингтону для України
Гарні новини з Вашингтону для України
Нові заяви президента США: Трамп любить ставити на переможців і зневажає лузерів
Нові заяви президента США: Трамп любить ставити на переможців і зневажає лузерів

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Вчора, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua