Американцям теж важливо, якою буде ціна миру. Протистояння Адміністрації Трампа з Конгресом

Думка про те, що Україна має віддати свої території, – маргінальна навіть серед виборців Трампа

Схоже, Білий дім отримав справді багато негативної реакції від Конгресу через «пропозиції миру», які представили Києву. Джей Ді Венс поскаржився, що республіканців, за його враженням, більше турбує Україна, ніж внутрішні проблеми США.

«Знаєте, що найбільше дратує республіканців у Вашингтоні? Політичний клас страшенно обурений тим, що адміністрація Трампа може нарешті закінчити чотирирічний конфлікт у Східній Європі. І я навіть не про суть їхніх поглядів. Багато з того, що ці люди казали про війну в Україні, виявилося хибним – але нехай. Той запал, з яким вони чіпляються за цю одну тему, коли їхня власна країна має серйозні проблеми, – це просто безглуздя. Мені це огидно. Проявіть хоча б трохи запалу до своєї країни», – написав Венс у соцмережах.

Окремо він виділив колишнього лідера республіканців у Сенаті Мітча Макконнелла. Той радив президентові знайти нових радників, якщо в Білому домі більше переживають за те, щоб задобрити Путіна, аніж укласти реальний мир. Венс назвав це безглуздою атакою на команду президента. «Цікаво, чи поділяють погляди Макконнелла три кандидати на його заміну в Кентуккі».

Макконнелл, який у 2027 вийде на пенсію, не залишив це без відповіді. Він згадав попередній коментар Венса – про те, що критики угоди не розуміють реалій на місці.

«Мені кажуть, що критикувати угоду, яка спершу майже повністю збігалася з тим, чого хоче Росія, – це нібито «не розуміти реалій на місці». Що ж, давайте про них поговоримо», – написав сенатор. «Цієї осені українців опитали про те, як вони бачать закінчення війни. 75% не приймає плани, що обмежують ЗСУ або передбачають здачу територій, які контролює Україна. … Американцям теж важливо, якою буде ціна миру. Думка про те, що Україна має віддати свої території, – маргінальна навіть серед виборців Трампа (16%). Набагато популярніші – санкції проти Росії та підтримка України. Висновок простий: найбільш базові реалії полягають в тому, що ціна миру має значення. Угода, що винагороджує агресію, не варта паперу, на якій написана. Америка не є нейтральною стороною і не повинна прикидатися нею».

Свої слова Мітч Макконнелл підкріпив соціологією від The Vandenberg Coalition, про яку я писав у своєму попередньому дописі. У Вашингтоні вона не залишилась непоміченою.

Тут цікаві кілька моментів: те, що Венс вирішив публічно – і досить емоційно – відреагувати на критику Конгресу. Вочевидь, було багато повідомлень і дзвінків. І те, що все частіше бачимо, як частина республіканців готова відкрито конфліктувати з адміністрацією. Не обовʼязково через Україну – але в останні дні це стало однією з головних причин суперечок.