Головна Думки вголос Остап Яриш
search button user button menu button
Остап Яриш Український журналіст, який з 2019 року працює у Сполучених Штатах Америки

Нові заяви призедента США: Трамп любить ставити на переможців і зневажає лузерів

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Фото: Офіс президента

Остання реакція Трампа матиме вагоме значення, коли стане послідовною риторикою

Вчорашня заява Трампа про Україну точно є найбільш прихильною з усіх, які ми чули дотепер. Але наразі поспішно говорити про перегляд стратегії Білого дому чи радикальний зсув у думках президента. Хоча така спокуса є.

Відверто, слова Трампа пряміші за більшість того, що лунало від Байдена: з суттєвою допомогою Європи та НАТО, Україна здатна перемогти, повернувши всі окуповані території, – а США, своєю чергою, продовжать поставки зброї. Росія ж не спроможна на успіх, бо насправді є лише «паперовим тигром», чия економіка приречена на крах. Якщо пропустили, повний текст в коментарях.

Ця заява не обмежилась дописом в соцмережах. Протягом зустрічі з Макроном Трамп підтвердив: дійсно переконаний в написаному і вважає, що окуповані території мають повернутися під контроль України.

Тепер відмотаємо трохи назад. Кілька тижнів тому Трамп твердо заявляв, що Україна ніколи не була здатною перемогти, тож для миру вона мусить поступитися частиною територій і піти на угоду, бо Росія – то велика сила, яка ніколи не програвала у війнах.

Ще перед цим Трамп жорстко критикував Росію, переміщав ядерні субмарини і давав чіткий дедлайн закінчити війну, інакше – нещадні санкції. Він казав, що розчарований байками Путіна і не хоче з ним більше говорити. Потім, як пам’ятаємо, була Аляска і червона доріжка.

Остання реакція Трампа, хоч однозначно є позитивною для України, матиме вагоме значення тоді, коли з епізодичної заяви стане послідовною риторикою. І коли цю риторику підхоплять Венс, Рубіо, Геґсет та інші, трансформуючи її в політику та головне – дії.

Ми не знаємо, як думатиме президент ще за два-три тижні, і що ми почуємо від нього далі. Можливо, він узагалі вирішить відмовитись від ідеї мирного процесу. Втім, дещо тут є передбачуваним. Трамп любить ставити на переможців і зневажає лузерів. Ця логіка в нього залишається незмінною.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Дональд Трамп Україна війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп на Генасамблеї ООН зробив заяву про Україну і санкції проти РФ
Трамп на Генасамблеї ООН зробив заяву про Україну і санкції проти РФ
Вчора, 17:50
Трамп виголосив промову перед Генасамблеєю ООН
Генасамблея ООН. Трамп вийшов до трибуни і потрапив у біду (відео)
Вчора, 17:31
Трамп вихваляв прогрес, досягнутий з моменту його повернення до Білого дому
Трамп розхвалив США на Генасамблеї ООН
Вчора, 17:23
Охорона вивела Трампа зі сцени в Неваді після повідомлення про загрозу в натовпі
Секретна служба США посилить заходи безпеки на подіях за участі Трампа
11 вересня, 18:13
Дональд Трамп висловив розчарування через свою нездатність швидко завершити бойові дії в Україні
Трамп закликав Європу припинити купувати російську нафту
4 вересня, 18:24
Знімай шинель, іди до… суду. Фігурантам гучних корупційних справ, які втекли до ЗСУ, приготуватися
Знімай шинель, іди до… суду. Фігурантам гучних корупційних справ, які втекли до ЗСУ, приготуватися Війна і право
1 вересня, 15:15
Колишній міський голова Херсона Володимир Миколаєнко провів у російському полоні майже 3,5 роки
«Зараз будемо тебе розстрілювати». Ексмер Херсона розповів про полон, катування та почуття провини
28 серпня, 16:36
Трамп розповів, що нещодавно розмовляв із Сі Цзіньпіном
Трамп заявив, що може знищити Китай, бо має «неймовірні козирі»
26 серпня, 05:26
Ексголові облради загрожує покарання до двох років позбавлення волі
Ексголова Тернопільської облради, який має вирок, влаштував реванш в антикорупційному суді
25 серпня, 20:00

Остап Яриш

Нові заяви призедента США: Трамп любить ставити на переможців і зневажає лузерів
Нові заяви призедента США: Трамп любить ставити на переможців і зневажає лузерів
Заяви Трампа і Рубіо про Україну та Росію: ключові тези
Заяви Трампа і Рубіо про Україну та Росію: ключові тези
Скандал. Пентагон самочинно зупинив допомогу Україні
Скандал. Пентагон самочинно зупинив допомогу Україні
Вашингтонська драма: Маск проти «великого і чудового» закону Трампа
Вашингтонська драма: Маск проти «великого і чудового» закону Трампа
Розкол у Республіканській партії. На горизонті кінець президентства Дональда Трампа?
Розкол у Республіканській партії. На горизонті кінець президентства Дональда Трампа?
Як люди Трампа реагували на українську «Павутину». Огляд американських ЗМІ
Як люди Трампа реагували на українську «Павутину». Огляд американських ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
291K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 вересня: ситуація на фронті
117K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 вересня 2025
3540
Ексзаступник генпрокурора Вербицький на вечірці в Одесі здивував образом «бандита з 90-х»
1792
Генасамблея ООН. Трамп вийшов до трибуни і потрапив у біду (відео)
1711
Втрати ворога станом на 24 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
1652
На Київщину сунуть перші заморозки: оголошено жовтий рівень небезпеки

Новини

Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Сьогодні, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Сьогодні, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Вчора, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua