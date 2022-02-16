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    Події в Україні

    Окупанти засудили українського журналіста до шести років колонії

    Український журналіст, кореспондент &laquo;Радіо Свобода&raquo; Владислав Єсипенко - Окупанти засудили українського журналіста до шести років колонії
    Український журналіст, кореспондент «Радіо Свобода» Владислав Єсипенко
    фото з відкритих джерел

    Російські прокурори просили для Єсипенка 11 років за ґратами

    В окупованому Криму Сімферопольський районний суд призначив фрілансеру проєкту «Крим.Реалії» Владиславу Єсипенку шість років колонії загального режиму і 110 тисяч рублів (понад 40 тисяч гривень) штрафу. Як повідомляє «Крим.Реалії», журналіста визнали винним у начебто зберіганні і транспортуванні вибухового пристрою.

    Російське обвинувачення просило до Єсипенка 11 років позбавлення волі. Єсипенко свою провину не визнає і називає справу політичною.

    «Я журналіст українського видання і, швидше за все, співробітники ФСБ хотіли показати, наскільки неприйнятна свобода слова. Я вважаю, що погрози і тортури у XXI столітті неприйнятні», – сказав він під час виступу з останнім словом напередодні оголошення вироку.

    Журналіст порівняв справу щодо себе з репресіями у Радянському Союзі у 1937 році і сказав, що вирок не буде виправдальним, «то я вважаю, що це вирок системі, бо в Криму править ФСБ».

    Відомо, що Єсипенко під час роботи журналістом писав на соціальні та екологічні теми, а також фільмував опитування жителів Криму. Його затримали співробітники Федеральної служби безпеки у Криму у березні 2021 року. Окрім зберігання вибухівки, йому інкримінували збирання інформації «в інтересах спецслужб України».

    Після затримання до нього майже місяць не пускали незалежних адвокатів. Зрештою російський державний телеканал «Крым 24» показав інтерв'ю з Єсипенком, де він «зізнається», що ділився своїми відео з українськими спецслужбами.

    Проте журналіст зрештою поскаржився, що його катували, щоб отримати зізнання у злочині, зокрема застосовували електрошок.

    Потім адвокат Олексій Ладін заявляв, що ФСБ Росії «погрожували Єсипенку розправою» після того, як він розповів про тортури.

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    Теги: Крим окупанти ФСБ політв’язні окуповані території журналіст
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    Окупанти засудили українського журналіста до шести років колонії