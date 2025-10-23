Головна Думки вголос Остап Яриш
Остап Яриш Український журналіст, який з 2019 року працює у Сполучених Штатах Америки

Гарні новини з Вашингтону для України

На РФ накладено дійсно болючі санкції

Вчорашній день у Вашингтоні приніс Україні кілька дійсно хороших новин. Вперше за другої каденції Трампа США запровадили нові санкції проти Росії. Під удар потрапили дві найбільші нафтові компанії РФ, які годують воєнну машину Кремля – Роснефть і Лукойл, а також їхні дочірні фірми.

Це справді болючі санкції – і одні з найбільших, які США вводили проти Росії з початку повномасштабного вторгнення. Причиною стала «відсутність серйозного підходу Росії до мирного процесу», заявили в Мінфіні США.

У Конгресі вже давно закликали запровадити санкції проти Росії. Опитування свідчать, що більшість американців також підтримують цей крок. Вчора Дональд Трамп заявив, що чекав дуже довго і відчув, що нарешті настала пора. «Щоразу, коли я розмовляю з Владіміром, у нас виходить гарна бесіда. Але потім вона нікуди не веде». І додав: «Це дуже великі санкції, але ми сподіваємося, що вони триватимуть недовго. Сподіваємось, війну вдасться врегулювати».

Трамп також підтвердив, що зустріч із Путіним у Будапешті скасовано. «Я відчуваю, що ми не досягнемо бажаного результату». Натомість невдовзі він зустрінеться із Сі Цзіньпіном – зокрема, щоб обговорити можливу роль Китаю у закінченні війни Росії проти України.

Є також позитивний розвиток у Конгресі. Комітет із закордонних відносин Сенату підтримав три ключові законопроєкти, які стосуються України. Перший - про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму через депортацію українських дітей. Другий – про використання заморожених російських активів на користь України. І третій - санкції проти китайських компаній, які допомагають Росії товарами подвійного призначення.

Усі ініціативи мають двопартійну підтримку. Тепер їх мають спрямувати на загальне голосування - після того, коли закінчиться шатдаун.

Щодо Томагавків – ситуація поки без змін. Трамп заявив, що це потужні системи, які дуже складно опанувати, і для цього потрібне довготривале навчання. Але ці аргументи ми вже чули раніше: щодо Джавелінів, Хаймарсів, Петріотів та F-16.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
