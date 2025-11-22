Головна Думки вголос Остап Яриш
Остап Яриш Український журналіст, який з 2019 року працює у Сполучених Штатах Америки

28 пунктів мирного плану. Трамп отримав хвилю критики від соратників

glavcom.ua
Україна, як очікується, піде на поступки Росії у рамках нового мирного плану, розробленого адміністрацією Трампа
колаж: glavcom.ua/фото: depositphotos.com

Що маємо на цю мить

Трамп і Венс – який зараз активно залучений до переговорів з Україною – відповіли на критику плану з 28 пунктів:

Трамп, на питання журналістки: «Зеленському цей план не подобається? Йому він має сподобатись. А якщо ні – що ж, думаю їм просто треба воювати далі. … У якийсь момент йому доведеться щось-таки прийняти. Пам'ятаєте, в Овальному кабінеті, не так давно я сказав, що у нього немає карт? … Багато великих енергостанцій зазнали атак. Це м'яко кажучи. Думаю, у нас є спосіб досягти миру, і Зеленський повинен буде схвалити це».

Джей Ді Венс використав інші слова. Пізно у пʼятницю він написав: «Будь-який план миру між Україною та Росією має:

  1. Зупинити вбивства, зберігаючи суверенітет України;
  2. Бути прийнятним як для Росії, так і для України;
  3. Максимально зменшити шанси на відновлення війни.

Критики мирних пропозицій, над якими працює адміністрація, або неправильно їх розуміють, або спотворюють ключові реалії на місці подій. Існує фантазія, що якщо ми просто дамо більше грошей, більше зброї чи більше санкцій, перемога ось-ось настане. Мир не здобудуть дипломати-невдахи чи політики, які живуть у світі фантазій. Його можуть досягти розумні люди, які живуть у реальному світі».

Схоже, Венс написав твіт у відповідь на критику, якої у Вашингтоні сьогодні було багато. Попри те, що основними темами у медіа стали панібратська зустріч Трампа і Мамдані та відставка MAGA-конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, «мирний план» Білого дому викликав помітний спротив серед республіканців та демократів у Конгресі.

Сенатор Мітч Макконнелл, колишній лідер республіканців у Сенаті: «Путін провів увесь рік, намагаючись виставити президента Трампа дурнем. Якщо чиновники адміністрації більше переймаються тим, щоб задобрити Путіна, ніж забезпечити реальний мир, тоді президентові варто знайти нових радників».

Сенатор Роджер Вікер, голова комітету збройних сил Сенату: «Так званий «мирний план» має серйозні проблеми, і я дуже скептично ставлюся до того, що він принесе мир. Україну не можна змушувати віддавати свої землі одному з найзапекліших воєнних злочинців у світі – Путіну. Розмір і структура ЗСУ – це суверенне рішення українського уряду та народу. Гарантії для Путіна не повинні винагороджувати його злочинну поведінку чи підривати безпеку США або союзників».

Сенаторка Джин Шагін, співголова комітету закордонних справ Сенату: «Ця угода про капітуляцію не підходить ні Америці, ні Європі, ні Україні. Вона написана Путіним і вигідна лише йому».

Реакція була не лише словесною. Республіканець Браян Фіцпатрік почав процес, щоб винести на голосування санкції проти Росії в обхід спікера Палати представників. Автор законопроєкту у Сенаті Ліндсі Грем публічно привітав такий крок. Хоча втілення ініціативи все одно залежатиме від Трампа, це додатковий тиск на адміністрацію від Конгресу. І як продемонстрував приклад файлів Епштейна, інколи це може мати результат.

Razom for Ukraine та інші українські організації у США звернулись до Конгресу та лідерів думок з чітким закликом: публічно і приватно вимагати, щоб будь-яка угода містила непохитні гарантії безпеки для України, а Білий дім враховував волю українського суспільства.

Протягом вихідних у різних містах США планують провести демонстрації на підтримку України. Наступний тиждень, так виглядає, теж буде дуже непростим.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: переговори війна росія Дональд Трамп Україна

