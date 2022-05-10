«Дешевий газ, дешева кров»: посольству Німеччини у Києві залишили послання (фото)

Посольство Німеччини в Україні завжди з особливою увагою ставилось до мистецтва

Кияни помітили своєрідне послання біля будівлі посольства Німеччини у Києві. Копію роботи Микити Кадана повісили біля будівлі посольства Німеччини на Богдана Хмельницького. Про це розповів у Facebook український куратор та артменеджер Володимир Кадигроб.

«Посольство Німеччини в Україні завжди з особливою увагою ставилось до мистецтва. Вчора на посольстві у Києві ми з Анною Булах повісили копію роботи Нікіти Кадана. Називається «Cheap Gas, Cheap Blood» («Дешевий газ, дешева кров»). Після війни я хочу подарувати оригінал цієї роботи послу Німеччини. До їх колекції. Як віддзеркалення того, що відбувається зараз. І нагадування про нову роль у нашій спільній історії», – написав він.

« Інсталяція» біля будівлі посольства фіксує позицію німецької еліти для історії

Тим часом у США випустили срібні інвестиційні монети (номіналом 1 долар) з українською символікою.

Нагадаємо, що Сейм Литовської республіки одноголосно ухвалив рішення про визнання Росії державою-терористом. Постанова визнає Росію, збройні сили якої систематично і свідомо бомбардують цивільні об’єкти, країною, яка проводить і підтримує терористичну діяльність.