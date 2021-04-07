Десантники відпрацювали відбиття ворожого нападу з окупованого Криму

Воїни відпрацьовують злагодженість дій в умовах, максимально наближених до бойових

Українські десантно-штурмові війська та авіація відпрацювали відбиття російського десанту на кордоні з окупованим Кримом. Про це повідомляє Командування об'єднаних сил ЗСУ

«Екіпажі бойових вертольотів армійської авіації та військовослужбовці підрозділів десантно-штурмових військ, які підпорядковані Командуванню об’єднаних сил Збройних сил України взяли участь у навчаннях з протидії морському десанту умовного противника на ділянці морського узбережжя», – йдеься в повідомленні.

Командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв зазначив, що українські військові продовжують виконувати завдання на межі з тимчасово окупованою територією Кримського півострова.

Він додав, що під час проведення заходів бойової підготовки, військові відпрацьовують питання навченості та злагодженості в умовах максимально наближених до бойових.

«Цього тижня, воїни-десантники були підняті по тривозі та здійснили марш в район виконання завдань. Зайнявши плацдарм, десантники приступили до виконання завдань з протидесантної оборони морського узбережжя», – розповів Наєв.

Десантники провели спільні тренування з відбиття нападу умовного противника.

«Екіпажі вертольотів армійської авіації забезпечили вогневу підтримку десантників та відпрацювали заходи з евакуації поранених з поля бою», - пояснив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася. Також РФ перекидає свої війська до окупованого Криму під виглядом масштабних навчань.

Тим часом США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ до українських кордонів.

Головне управління розвідки Міноборони 1 квітня повідомило, що країна-агресорка Росія завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

Раніше головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У четвер російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму. Також навчання відбуватимуться у Волгоградській та Ростовській областях.

Крім того, за інформацією Хомчака, Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

На нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.

У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.



