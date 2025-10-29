Доля України вирішувалася на серветці у буфеті Верховної Ради

Українська політика – це завжди трохи театр абсурду, трохи «Квартал», трохи «Вечірня казка»

Цей матеріал можна було назвати «Сан Санич і серветка долі»...

Колись Мороз включав диктофон з розмовами Кучми.

Тепер ми включаємо диктофон з записами самого Мороза.

У свіжому інтерв’ю для «Главкома» 81-річний класик української політики згадує в деталях свій «головний тріумф»: «Я підсів до Януковича у буфеті, взяв серветку і накидав план…».

Саме там, між першою стравою та десертом, було народжено ту злощасну коаліцію, яка врешті змила у політичне небуття усіх її учасників. Один буфет – мінус Соцпартія, мінус репутація, мінус…, мінус…

Але Мороз не шкодує.

– «Якби цього не зробив я, це зробив би Ющенко».

В інтерв’ю Сан Санич яскраво пояснює, як все в Україні пішло шкереберть після Помаранчевого майдану:

– «Ющенко так ненавидів Юлю, що домовлявся з Януковичем».

Урешті «Юлі дісталась труба, а Ющенку – глечики».

Сам Мороз тим часом все більше впадає у мистецтво. Пише вірші, книжки, виступає перед студентами, і, за власними словами, щодня веде «записки» і... шкодує, що його порадами не користується Зеленський.

– «Я пропонував Зеленському бути його радником. Навіть таємним».

Загалом не дивуйтеся, бо українська політика – це завжди трохи театр абсурду, трохи «Квартал», трохи «Вечірня казка»…

і ще трохи заманливих цитат: