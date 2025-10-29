Головна Думки вголос Микола Підвезяний
search button user button menu button
Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Доля України вирішувалася на серветці у буфеті Верховної Ради

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: Reuters

Українська політика – це завжди трохи театр абсурду, трохи «Квартал», трохи «Вечірня казка»

Цей матеріал можна було назвати «Сан Санич і серветка долі»...

Колись Мороз включав диктофон з розмовами Кучми.

Тепер ми включаємо диктофон з записами самого Мороза.

У свіжому інтерв’ю для «Главкома» 81-річний класик української політики згадує в деталях свій «головний тріумф»: «Я підсів до Януковича у буфеті, взяв серветку і накидав план…».

Саме там, між першою стравою та десертом, було народжено ту злощасну коаліцію, яка врешті змила у політичне небуття усіх її учасників. Один буфет – мінус Соцпартія, мінус репутація, мінус…, мінус…

Але Мороз не шкодує.

– «Якби цього не зробив я, це зробив би Ющенко».

В інтерв’ю Сан Санич яскраво пояснює, як все в Україні пішло шкереберть після Помаранчевого майдану:

– «Ющенко так ненавидів Юлю, що домовлявся з Януковичем».

Урешті «Юлі дісталась труба, а Ющенку – глечики».

Сам Мороз тим часом все більше впадає у мистецтво. Пише вірші, книжки, виступає перед студентами, і, за власними словами, щодня веде «записки» і... шкодує, що його порадами не користується Зеленський.

«Я пропонував Зеленському бути його радником. Навіть таємним».

Загалом не дивуйтеся, бо українська політика – це завжди трохи театр абсурду, трохи «Квартал», трохи «Вечірня казка»…

і ще трохи заманливих цитат:

  • «Наше вінницьке відділення прекрасно знало, що собою представляє Петро Олексійович…»
  • «Можливо, Валентина Семенюк була дещо наївною у стосунках з людьми...»
  • «Не сумніваюся, що Марчук володів усією інформацією про вбивство Чорновола»
  • «Я знаю, хто прослуховував Кучму...»
  • «Мельниченко спочатку звернувся до Тимошенко і Симоненка...»
Детальніше читайте в інтерв’ю 👉 «Олександр Мороз: Я підсів до Януковича у буфеті, взяв серветку і накидав план…»
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Олександр Мороз Віктор Янукович Віктор Ющенко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Канівська четвірка, яка домовлялася висунути єдиного кандидата на противагу Кучмі, так і не домовилася. Зліва направо: Володимир Олійник (утік до РФ), Олександр Мороз і нині покійні Євген Марчук та Олександр Ткаченко
Ексспікер Мороз через 26 років розказав, хто розвалив «Канівську четвірку»
Сьогодні, 21:11
Ексспікер Мороз: сигнал про війну я отримав ще у 2012 році
Ексспікер Мороз розказав, як у 2012 році він отримав сигнал про те, що буде війна
Сьогодні, 16:53
Олександр Мороз: Я підсів до Януковича у буфеті, взяв серветку і накидав план…
Олександр Мороз: Я підсів до Януковича у буфеті, взяв серветку і накидав план… інтерв’ю
Сьогодні, 10:45

Микола Підвезяний

Доля України вирішувалася на серветці у буфеті Верховної Ради
Доля України вирішувалася на серветці у буфеті Верховної Ради
Ставка на три літаки. Якою буде українська військова авіація
Ставка на три літаки. Якою буде українська військова авіація
Партія «ЗСУ». Цинічно чи патріотично?
Партія «ЗСУ». Цинічно чи патріотично?
«Томагавки», Будапешт-2 та обмін територіями. Про що розказав Зеленський після повернення з США
«Томагавки», Будапешт-2 та обмін територіями. Про що розказав Зеленський після повернення з США
Помер Леонід Грач. Головний комуніст Криму «прозрів» лише після окупації
Помер Леонід Грач. Головний комуніст Криму «прозрів» лише після окупації
Чому саме зараз треба ремонтувати дорогу на Буковель?
Чому саме зараз треба ремонтувати дорогу на Буковель?

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua