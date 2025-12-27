Найчесніша театральна премія: які вистави зібрали повні зали у 2025 році

Хто зібрав аншлаги

Найчесніша театральна премія) Список найбільш відвідуваних вистав столичних театрів у 2025 році.

Народну любов вимірюють, як це не банально, сухі цифри. Вони невблаганні, об'єктивні, і це, можливо, найчесніше журі. А оскільки повні зали тепер у нас кругом, то рахувати доводиться кількість цих повних залів, і кількість місць в цих залах.

Хіти великих столичних театрів у 2025 році!

«Конотопська відьма», театр ім. Івана Франка. З великим відривом, завдячуючи дуже активним гастролям.

«Чикаго», Національна оперета.

«Макбет», театр Івана Франка.

«Кайдашева сім'я», театр ім. Івана Франка.

«Безталанна», театр ім. Івана Франка.

«Блискуча ідея», Театр Лесі Українки.

«Незрівнянна», театр ім. Івана Франка.

«У джазі тільки дівчата, або Sugar» Національна оперета.

«Поромник», Театр Лесі Українки.

«Сто тисяч», Театр на Подолі.

Отже, поки столична театральна премія «Київська пектораль» у режимі глибокої паузи, життя театральне вирує. Театри штампують прем'єри. Глядачі ходять у вистави. Полюють за квитками. Голосують аплодисментами й гривнями. Без експертних формулювань. Без суб'єктивних оцінок.

На картинці – цифри за перші три квартали року, що минає, від чотирьох театрів. З новинок, запрем'єрених у 2025-му, або наприкінці 2024-го, лише пара вистав.