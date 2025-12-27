Головна Думки вголос Микола Підвезяний
Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Найчесніша театральна премія: які вистави зібрали повні зали у 2025 році

Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка у Києві
фото: wikipedia.org

Хто зібрав аншлаги

Найчесніша театральна премія) Список найбільш відвідуваних вистав столичних театрів у 2025 році.

Народну любов вимірюють, як це не банально, сухі цифри. Вони невблаганні, об'єктивні, і це, можливо, найчесніше журі. А оскільки повні зали тепер у нас кругом, то рахувати доводиться кількість цих повних залів, і кількість місць в цих залах.

Хіти великих столичних театрів у 2025 році!

  • «Конотопська відьма», театр ім. Івана Франка. З великим відривом, завдячуючи дуже активним гастролям.
  • «Чикаго», Національна оперета.
  • «Макбет», театр Івана Франка.
  • «Кайдашева сім'я», театр ім. Івана Франка.
  • «Безталанна», театр ім. Івана Франка.
  • «Блискуча ідея», Театр Лесі Українки.
  • «Незрівнянна», театр ім. Івана Франка.
  • «У джазі тільки дівчата, або Sugar» Національна оперета.
  • «Поромник», Театр Лесі Українки.
  • «Сто тисяч», Театр на Подолі.
Найчесніша театральна премія: які вистави зібрали повні зали у 2025 році фото 1

Отже, поки столична театральна премія «Київська пектораль» у режимі глибокої паузи, життя театральне вирує. Театри штампують прем'єри. Глядачі ходять у вистави. Полюють за квитками. Голосують аплодисментами й гривнями. Без експертних формулювань. Без суб'єктивних оцінок.

На картинці – цифри за перші три квартали року, що минає, від чотирьох театрів. З новинок, запрем'єрених у 2025-му, або наприкінці 2024-го, лише пара вистав.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
