Найчесніша театральна премія: які вистави зібрали повні зали у 2025 році
Хто зібрав аншлаги
Найчесніша театральна премія) Список найбільш відвідуваних вистав столичних театрів у 2025 році.
Народну любов вимірюють, як це не банально, сухі цифри. Вони невблаганні, об'єктивні, і це, можливо, найчесніше журі. А оскільки повні зали тепер у нас кругом, то рахувати доводиться кількість цих повних залів, і кількість місць в цих залах.
Хіти великих столичних театрів у 2025 році!
- «Конотопська відьма», театр ім. Івана Франка. З великим відривом, завдячуючи дуже активним гастролям.
- «Чикаго», Національна оперета.
- «Макбет», театр Івана Франка.
- «Кайдашева сім'я», театр ім. Івана Франка.
- «Безталанна», театр ім. Івана Франка.
- «Блискуча ідея», Театр Лесі Українки.
- «Незрівнянна», театр ім. Івана Франка.
- «У джазі тільки дівчата, або Sugar» Національна оперета.
- «Поромник», Театр Лесі Українки.
- «Сто тисяч», Театр на Подолі.
Отже, поки столична театральна премія «Київська пектораль» у режимі глибокої паузи, життя театральне вирує. Театри штампують прем'єри. Глядачі ходять у вистави. Полюють за квитками. Голосують аплодисментами й гривнями. Без експертних формулювань. Без суб'єктивних оцінок.
На картинці – цифри за перші три квартали року, що минає, від чотирьох театрів. З новинок, запрем'єрених у 2025-му, або наприкінці 2024-го, лише пара вистав.
