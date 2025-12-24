Головна Думки вголос Микола Підвезяний
search button user button menu button
Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Мирна угода. Чекаємо на фінальну пропозицію-ультиматум

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Заглянув вчора одним оком у мирний план

Президент 2,5 години показував, розказував, креслив, пояснював, що таке 20 пунктів до миру. Купа важливих деталей. Не всі можна оприлюднювати. Але основа зрозуміла...

Що насправді н̷а̷в̷'̷я̷з̷у̷ю̷т̷ь̷ пропонують Україні і що пропонує сама Україна?

Уперше Зеленський розкрив увесь зміст рамкової угоди про завершення війни, узгодженої Україною та США і винесеної на обговорення з Європою та Росією. Це драфт політичного документа, який визначає умови припинення війни, гарантії безпеки, територіальні компроміси й майбутнє України.

До цієї рамки приєднується довга низка інших договорів з різними партнерами. Але основа така.

Коротко про кожен пункт:

1. Суверенітет України

Усі підписанти письмово підтверджують суверенітет і державність України.

2. Угода про ненапад

Повна угода про припинення війни з механізмами моніторингу, контролю та реагування на порушення.

3. Гарантії безпеки

Україна отримує реальні, а не декларативні безпекові гарантії.

4. Армія 800 тисяч

Чисельність ЗСУ в мирний час залишається однією з найбільших у Європі.

5. Гарантії рівня статті 5 НАТО

У разі нового нападу РФ – військова відповідь і автоматичне повернення санкцій.

6. Ненапад Росії на Україну та Європу

РФ зобов’язується закріпити політику ненападу законодавчо і через ратифікацію.

7. Членство України в ЄС

Закріплюється майбутнє членство з зазначенням конкретної дати вступу.

8. Пакет процвітання (Prosperity package)

Довгостроковий план відновлення й розвитку України до 2040 року спільно зі США та партнерами.

9. Фонди відбудови ($800 млрд)

Створення кількох фондів для компенсацій, реконструкції та економічного росту.

10. Вільна торгівля зі США

Після мирної угоди – прискорення переговорів про ЗВТ між Україною та США.

11. Без’ядерний статус

Підтвердження чинних зобовʼязань України як без’ядерної держави.

12. Запорізька АЕС

Найскладніший пункт: дискусія щодо формату управління ЗАЕС і демілітаризації Енергодара. Тут дуже цікаві торги. Але теорія така ж дуже далека від практики.

13. Права меншин і толерантність

Універсальне рішення: запровадження стандартів ЄС щодо мов, релігії та прав людини.

14. Території

  • Варіант А. Фіксація лінії зіткнення «де стоїмо».
  • Варіант Б. Можливі демілітаризовані або економічні зони.

Тут лише через референдум.

15. Доля наших територій – далі тільки дипломатією

Жодних змін кордонів силою після угоди.

16. Дніпро і Чорне море

Гарантії свободи судноплавства, демілітаризація Кінбурнської коси.

17. Гуманітарний блок

Обмін «всіх на всіх», повернення цивільних, дітей і політичних в’язнів.

18. Вибори

Проведення виборів після підписання угоди – за умови безпеки.

19. Контроль виконання

Юридично обов’язкова угода з механізмом контролю та санкціями за порушення. На чолі контролю - Трамп)

20. Повне припинення вогню

Негайний ceasefire після погодження угоди та її подальша ратифікація або референдум.

Чи готові сторони переходити від драфту до реальних рішень?

Довго гадати не будемо. Вже сьогодні очікується реакція Росії на наші ініцативи і пропозиції, погоджені з американцями.

Мої висновки такі:

  • Україна справді готова до поступок. Але не принизливих.
  • Сподівань на те, що Путін піде на якісь рівні компроміси, нема.

У них все будується на двох залізобетонних принципах:

  • для України – «шо упало – то пропало»,
  • для себе – «и это мне, и это тоже мне, и это обратно мне».
  1. Американці схиляють нас все фіналізувати, бо такі «золоті гори» , які вони обіцяють нам після, вони рідко кому надавали.
  2. Тому не виключено, що в найближчі години-дні Україна отримає «ультимативну» фінальну пропозицію.

Великий текст, фактично програмне інтерв’ю Зеленського про наш варіант «компромісного» завершення війни вже на «Главкомі».

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: переговори Володимир Зеленський війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Войтко вважає, що Китай є «більш небезпечним ворогом, ніж Росія»
Український військовий назвав зброю, яка допоможе НАТО перемогти Росію – The Times
17 грудня, 12:53
Росія та Шрі-Ланка розпочали переговори щодо створення ЗПГ-терміналу
Росія розглядає будівництво ЗПГ-терміналу у Шрі-Ланці
15 грудня, 13:29
Дамба Печенізького водосховища після удару армії РФ
Удар по дамбі Печенізького водосховища як доказ брехні Кремля: російського контролю над Куп'янськом не існує
15 грудня, 13:00
Зеленський заявив, що чисельність ЗСУ у межах можливої угоди становитиме 800 тис. осіб
Наскільки Україна може скоротити армію? Зеленський назвав цифру
11 грудня, 18:30
Трамп справді вніс свій вклад у врегулювання кількох міжнародних конфліктів, однак багато з цих угод не призвели до реального миру
Перемир'я на папері: чому мирні угоди Трампа не принесли стабільності – аналіз Reuters
9 грудня, 02:53
Трамп і Україна отримали звіт про переговори в Кремлі
Переговори у Кремлі: Віткофф і Кушнер доповіли Трампу та Україні
3 грудня, 21:42
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 380 танків
Втрати ворога станом на 28 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
28 листопада, 06:52
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 373 танків
Втрати ворога станом на 27 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
27 листопада, 06:48
The Guardian: Україна суттєво змінила мирний план США
The Guardian: Україна суттєво змінила мирний план США
24 листопада, 22:31

Микола Підвезяний

Мирна угода. Чекаємо на фінальну пропозицію-ультиматум
Мирна угода. Чекаємо на фінальну пропозицію-ультиматум
Провів беззмінно 471 день на позиції. Відверта розмова із сором'язливим Героєм України
Провів беззмінно 471 день на позиції. Відверта розмова із сором'язливим Героєм України
Національну легенду – до психіатра?! Скандал навколо картин Івана Марчука отримав продовження
Національну легенду – до психіатра?! Скандал навколо картин Івана Марчука отримав продовження
Степан Гіга. Гірка післямова
Степан Гіга. Гірка післямова
Мирна угода, доля Донбасу, ЗАЕС, вибори... Тепер на Україну тиснуть не лише США
Мирна угода, доля Донбасу, ЗАЕС, вибори... Тепер на Україну тиснуть не лише США
Ніякого миру. Генерал Сирський повідомив плани росіян на 2026 рік
Ніякого миру. Генерал Сирський повідомив плани росіян на 2026 рік

Новини

Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
Сьогодні, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Сьогодні, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Сьогодні, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
Вчора, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua