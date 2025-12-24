Мирна угода. Чекаємо на фінальну пропозицію-ультиматум

Заглянув вчора одним оком у мирний план

Президент 2,5 години показував, розказував, креслив, пояснював, що таке 20 пунктів до миру. Купа важливих деталей. Не всі можна оприлюднювати. Але основа зрозуміла...

Що насправді н̷а̷в̷'̷я̷з̷у̷ю̷т̷ь̷ пропонують Україні і що пропонує сама Україна?

Уперше Зеленський розкрив увесь зміст рамкової угоди про завершення війни, узгодженої Україною та США і винесеної на обговорення з Європою та Росією. Це драфт політичного документа, який визначає умови припинення війни, гарантії безпеки, територіальні компроміси й майбутнє України.

До цієї рамки приєднується довга низка інших договорів з різними партнерами. Але основа така.

Коротко про кожен пункт:

1. Суверенітет України

Усі підписанти письмово підтверджують суверенітет і державність України.

2. Угода про ненапад

Повна угода про припинення війни з механізмами моніторингу, контролю та реагування на порушення.

3. Гарантії безпеки

Україна отримує реальні, а не декларативні безпекові гарантії.

4. Армія 800 тисяч

Чисельність ЗСУ в мирний час залишається однією з найбільших у Європі.

5. Гарантії рівня статті 5 НАТО

У разі нового нападу РФ – військова відповідь і автоматичне повернення санкцій.

6. Ненапад Росії на Україну та Європу

РФ зобов’язується закріпити політику ненападу законодавчо і через ратифікацію.

7. Членство України в ЄС

Закріплюється майбутнє членство з зазначенням конкретної дати вступу.

8. Пакет процвітання (Prosperity package)

Довгостроковий план відновлення й розвитку України до 2040 року спільно зі США та партнерами.

9. Фонди відбудови ($800 млрд)

Створення кількох фондів для компенсацій, реконструкції та економічного росту.

10. Вільна торгівля зі США

Після мирної угоди – прискорення переговорів про ЗВТ між Україною та США.

11. Без’ядерний статус

Підтвердження чинних зобовʼязань України як без’ядерної держави.

Найскладніший пункт: дискусія щодо формату управління ЗАЕС і демілітаризації Енергодара. Тут дуже цікаві торги. Але теорія така ж дуже далека від практики.

13. Права меншин і толерантність

Універсальне рішення: запровадження стандартів ЄС щодо мов, релігії та прав людини.

Варіант А. Фіксація лінії зіткнення «де стоїмо».

Варіант Б. Можливі демілітаризовані або економічні зони.

Тут лише через референдум.

15. Доля наших територій – далі тільки дипломатією

Жодних змін кордонів силою після угоди.

16. Дніпро і Чорне море

Гарантії свободи судноплавства, демілітаризація Кінбурнської коси.

17. Гуманітарний блок

Обмін «всіх на всіх», повернення цивільних, дітей і політичних в’язнів.

18. Вибори

Проведення виборів після підписання угоди – за умови безпеки.

19. Контроль виконання

Юридично обов’язкова угода з механізмом контролю та санкціями за порушення. На чолі контролю - Трамп)

20. Повне припинення вогню

Негайний ceasefire після погодження угоди та її подальша ратифікація або референдум.

Чи готові сторони переходити від драфту до реальних рішень?

Довго гадати не будемо. Вже сьогодні очікується реакція Росії на наші ініцативи і пропозиції, погоджені з американцями.

Мої висновки такі:

Україна справді готова до поступок. Але не принизливих.

Сподівань на те, що Путін піде на якісь рівні компроміси, нема.

У них все будується на двох залізобетонних принципах:

для України – «шо упало – то пропало»,

для себе – «и это мне, и это тоже мне, и это обратно мне».

Американці схиляють нас все фіналізувати, бо такі «золоті гори» , які вони обіцяють нам після, вони рідко кому надавали. Тому не виключено, що в найближчі години-дні Україна отримає «ультимативну» фінальну пропозицію.

Великий текст, фактично програмне інтерв’ю Зеленського про наш варіант «компромісного» завершення війни вже на «Главкомі».