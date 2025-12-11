Мирна угода, доля Донбасу, ЗАЕС, вибори... Тепер на Україну тиснуть не лише США

Президент зустрівся з провідними ЗМІ у форматі off the records

Президент повернувся з європейського турне, під час якого тривала робота над потенційною мирною угодою. Вже сьогодні вранці представники провідних ЗМІ мали зустріч з главою держави у форматі off the records.

З того, що можна повідомити: своїми словами і короткими цитатами:

1. Мирна угода: структура, процес, позиції

Україна працює над реакцією на американську редаговану версію плану (20 базових пунктів). Це не один документ, а комплекс економічних, безпекових і післявоєнних угод.

Територіальне питання – головний камінь спотикання.

«Рускі хочуть весь Донбас, ми це не сприймаємо».

США шукають варіанти, зокрема формат «вільної економічної» або «демілітаризованої» зони. Але пропонований зараз підхід неприйнятний:

«Якщо ви кажете про компроміс – ви маєте давати справедливий компроміс».

Відхід українських військ без симетричного відходу російських президент назвав небезпечним і нелогічним.

«США пропонують створити на Донбасі «вільну економічну зону» і взяти її під контроль? Це все дуже серйозно. Не факт, що ми як Україна приймемо це, але коли ви кажете нам про компроміс, ви маєте давати справедливий компроміс». «Я вважаю, що на це питання буде відповідати народ України. У форматі виборів чи у форматі референдуму, але має бути позиція народу України».

Також непогодженими залишаються питання щодо Запорізької АЕС. Україна наполягає:

«ЗАЕС – це наше. Якщо американці можуть забрати станцію під себе – тоді є формат».

2. Позиція США та Росії

«США не хочуть нас бачити в НАТО… позиція послідовна».

При цьому Зеленський вважає, що Вашингтон може розблокувати український рух до ЄС.

Про стратегію РФ: «Я не бачу демонстрації, що вони хочуть закінчувати війну… але їм потрібна пауза через економіку».

3. Чи можливий зрив переговорів

Президент попередив про ризики:

«Остання миля – найскладніша. Все може бути зруйноване».

Але підкреслив конструктивність української позиції й щоденну роботу з американською стороною.

4. Економіка, заморожені активи, майбутні угоди

Наголошено на необхідності контролю над російськими замороженими активами в Європі: «Росія зруйнувала нашу країну - активи мають працювати на відновлення».

Економічна угода зі США розробляється паралельно з рамковою безпековою угодою.

Україна вважає, що спершу можуть бути підписані економічні та безпекові домовленості, але США наполягають на рамковому документі, який визначить принципи завершення війни.

5. Чисельність ЗСУ

Президент підтвердив погоджену в документі чисельність:

«Сьогоднішня армія – 800 тисяч. Це погоджено з військовими».

6. Щодо нових гарантій безпеки

«Документ має бути юридично зобов’язуючим… не повторення Будапештського меморандуму».

7. Інформаційна війна

Президент зазначив, що РФ активно маніпулює партнерами щодо ситуації на фронті, через що Києву доводиться постійно спростовувати дезінформацію:

«Показуємо одну й ту саму карту – нам говорять, що ми в оточенні… Я дивуюсь».

8. Обміни полонених

Процес блокується Росією: «Рускі гальмують, бо хочуть загальних домовленостей».

Домовлений великий обмін до Нового року опинився під загрозою.

9. Хто замінить Єрмака?

Президент про можливі зміни в Офісі: «Пріоритет – закінчення війни… призначення керівника Офісу – точно не пріоритетне питання».

Пояснив, що якщо витягнути якогось міністра в Офіс. то такі перестановки можуть дестабілізувати роботу уряду, який літак недоукомплектований.

Щодо голів ОВА – рішення готуються, але лише після отримання повного списку пропозицій і замін

10. Вибори під час війни

Президент підтвердив, що реагує на сигнали, будемо відверті, тиск партнерів, зокрема США:

«Я не хочу, щоб хтось використовував відсутність виборів проти України… Я – за вибори».

Водночас він підкреслив, що вибори можливі лише за умови гарантій безпеки й відповідних законодавчих змін.

Від себе: на Україну тиснуть і вже не лише США...