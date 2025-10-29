Ексспікер Мороз розказав, як у 2012 році він отримав сигнал про те, що буде війна

Мороз про зустріч у Мінську 13 років тому: «Росіяни вже тоді готували підґрунтя для того, що сталося у 2014-му та пізніше»

Колишній спікер Верховної Ради Олександр Мороз розповів, що ще у 2012 році зрозумів: Росія готується до війни. Такого висновку він дійшов після зустрічі з представниками російських соціалістів у Мінську, коли почув промовисту фразу від майбутньої омбудсменки РФ Тетяни Москалькової. Про це розповів Олександр Мороз в інтерв'ю «Главкому».

Олександр Мороз згадує, як раніше підтримував контакти з високопосадовцями Росії і відзначає, що нові політичні проєкти там лише маскують стару систему влади: «Пригадую, як у 2012 році у Мінську ми зібралися на раду представників соціалістичних і соціал-демократичних партій Росії, Польщі та інших країн. Я зустрівся там із заступницею голови російської Партії соціальної справедливості Москальковою, яка тепер є уповноваженою з прав людини. Спитав у неї: чому ви продаєте газ Україні дорожче, ніж Німеччині? Ви могли б легко розвернути Україну до себе – з іншим ставленням. А вона зробила паузу і сказала одне слово: «Пізно».

За словами Мороза, ця коротка відповідь стала для нього сигналом – Москва вже тоді готувала підґрунтя для агресії. «Це значить, що вони вже почали готувати підґрунтя для того, що сталося у 2014-му та пізніших роках», – пояснив політик.

Колишній спікер парламенту також згадав, що мав контакти з найвищими посадовцями Росії, зокрема Володимиром Путіним, Дмитром Медведєвим та тодішнім послом у Києві Віктором Чорномирдіним.

«Спочатку було нормальне спілкування – таке, як і має бути між представниками суверенних держав. Але Чорномирдін якось сказав мені: у нас у Росії теж з’являються нові партії, але що б вони не створювали – виходить КПРС», – розповів Мороз.

