Головна Думки вголос Микола Підвезяний
search button user button menu button
Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Національну легенду до психіатра?! Скандал навколо картин Івана Марчука отримав продовження

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Художник Іван Марчук, якому пішов 90-й рік, опинився в епіцентрі скандалу
фото: Іван Марчук/Facebook

Історія сколихнула всю країну

Афера століття. Частина 2. Національна легенда Іван Марчук, ласкаво просимо до психіатра! І тут ви точно подумаєте: «Та ну, не може бути». Може!

5 грудня «Главком» писав про те, як група впливових осіб намагалася заволодіти правами на творчу спадщину Івана Марчука – одного з найвеличніших художників сучасності.

Ця історія сколихнула країну, сотні передруків у ЗМІ, десятки тисяч у соцмережах. Скандал вийшов далеко за межі мистецького світу та вже навіть зайшов у високі кабінети.

І ось сьогодні – друга серія, після якої стає по-справжньому моторошно. Бо останній тиждень люди, яких викрили, врешті вийшли на публіку і ангельськими голосами запевняли, що вони лише «дбали про маестро»...

Але тепер мова йде вже не лише про сумнівний договір на передачу прав… на сто років. За нього митець, твори якого коштують десятки і сотні тисяч доларів, нібито отримав… 10 тис. грн (або $360 за курсом 2020 року)!

«Главком» викрив спробу відправити 89-річного художника на психіатричну експертизу. Бо він, бачте, у свої майже 90 осмілився не визнавати цей договір за триста доларів, які він навіть не отримував. І саме це не подобається особам, які так «дбають» про митця.

Так, ви прочитали правильно: Івана Марчука намагаються відправити на психіатричну експертизу. Роблять це люди, які дивним чином оформили «виключну ліцензію на використання авторських прав...».

Син екснардепа, а це людина, чий підпис стоїть під тим самим «ліцензійним договором на 100 років» за 10 тис. грн, звернувся до суду з клопотанням: перевірити, чи був Іван Марчук «при здоровому глузді», коли ставив свій підпис у 2020 році під цим папірцем.

Ініціатор «експертизи» навіть готовий оплатити її з власної кишені. Оце сервіс! Навіщо він це робить? Пояснити «Главкому» цей чоловік так і не зміг. Я сам слухав аудіо розмови з журналістом майже пів години: і це точно історія або про вищу міру цинізму, або ж справді про неосудність, але вже не Марчука.

Документи, свідчення, факти, які неможливо пояснити випадковістю. Феміда має встигнути. Розрахунок аферистів – час. А наша – правда.

Читайте другу частину розслідування на «Главкомі»👉Ласкаво просимо до… психіатра! «Рятівники» колекції художника Івана Марчука відправляють його на експертизу
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: суд скандал розслідування художник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Смерть курсанта в Одесі: розслідується можливе знущання та перевищення повноважень
Смерть курсанта в Одесі: розслідується можливе знущання та перевищення повноважень
29 листопада, 06:26
Позов Олександра Шевцова про те, що берег річки Тетерів незаконно забудовують, розглянув суд
У Житомирі ветеран АТО через суд «вибив» берег річки Тетерів у забудовників
3 грудня, 13:11
Наслідки атаки на Суми
Атака на Суми, стрілянина у США: головне за ніч
14 грудня, 05:50
На думку норвезької журналістки Іне Бак Іверсен, Віткофф формує позицію США, просуваючи цілі зовнішньої політики Росії
Стів Віткофф – «рупор Кремля»? Норвезька журналістка розкрила скандальні подробиці
26 листопада, 08:55
Сьогодні суд змінив запобіжний захід Сентябру Магамедрасулову
Суд звільнив з-під варти батька детектива НАБУ Магамедрасулова
2 грудня, 15:31
Голболістів паралімпійської збірної Росії усунули зі складу національної команди
У РФ чиновники забрали у паралімпійців приміщення і створили там салон інтимного масажу
5 грудня, 10:59
На дверях кабінету судді О.Р. Хардіної з'явилася інформація про її перебування на лікарняному
Розгляд справи Коломойського знову відкладається? Суддя пішла на лікарняний
9 грудня, 14:53
У селі Нова Чортория стався конфлікт між студентками та військовослужбовцем ТЦК
День ЗСУ у Новій Чорториї на Житомирщині закінчився бійкою працівника ТЦК з… дівчатами
11 грудня, 10:30
19 лютого 2014 року біля хмельницького СБУ загинули люди
Розстріли під хмельницьким СБУ. Апеляція ухвалила рішення у резонансній справі
12 грудня, 17:34

Микола Підвезяний

Національну легенду до психіатра?! Скандал навколо картин Івана Марчука отримав продовження
Національну легенду до психіатра?! Скандал навколо картин Івана Марчука отримав продовження
Степан Гіга. Гірка післямова
Степан Гіга. Гірка післямова
Мирна угода, доля Донбасу, ЗАЕС, вибори... Тепер на Україну тиснуть не лише США
Мирна угода, доля Донбасу, ЗАЕС, вибори... Тепер на Україну тиснуть не лише США
Ніякого миру. Генерал Сирський повідомив плани росіян на 2026 рік
Ніякого миру. Генерал Сирський повідомив плани росіян на 2026 рік
Обікрасти художника-суперзірку. Скандал року в українському мистецтві
Обікрасти художника-суперзірку. Скандал року в українському мистецтві
Торкався сідниць у метро. Судове рішення, яке варте вивчення
Торкався сідниць у метро. Судове рішення, яке варте вивчення

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Вчора, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua