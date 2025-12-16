Національну легенду до психіатра?! Скандал навколо картин Івана Марчука отримав продовження

Історія сколихнула всю країну

Афера століття. Частина 2. Національна легенда Іван Марчук, ласкаво просимо до психіатра! І тут ви точно подумаєте: «Та ну, не може бути». Може!

5 грудня «Главком» писав про те, як група впливових осіб намагалася заволодіти правами на творчу спадщину Івана Марчука – одного з найвеличніших художників сучасності.

Ця історія сколихнула країну, сотні передруків у ЗМІ, десятки тисяч у соцмережах. Скандал вийшов далеко за межі мистецького світу та вже навіть зайшов у високі кабінети.

І ось сьогодні – друга серія, після якої стає по-справжньому моторошно. Бо останній тиждень люди, яких викрили, врешті вийшли на публіку і ангельськими голосами запевняли, що вони лише «дбали про маестро»...

Але тепер мова йде вже не лише про сумнівний договір на передачу прав… на сто років. За нього митець, твори якого коштують десятки і сотні тисяч доларів, нібито отримав… 10 тис. грн (або $360 за курсом 2020 року)!

«Главком» викрив спробу відправити 89-річного художника на психіатричну експертизу. Бо він, бачте, у свої майже 90 осмілився не визнавати цей договір за триста доларів, які він навіть не отримував. І саме це не подобається особам, які так «дбають» про митця.

Так, ви прочитали правильно: Івана Марчука намагаються відправити на психіатричну експертизу. Роблять це люди, які дивним чином оформили «виключну ліцензію на використання авторських прав...».

Син екснардепа, а це людина, чий підпис стоїть під тим самим «ліцензійним договором на 100 років» за 10 тис. грн, звернувся до суду з клопотанням: перевірити, чи був Іван Марчук «при здоровому глузді», коли ставив свій підпис у 2020 році під цим папірцем.

Ініціатор «експертизи» навіть готовий оплатити її з власної кишені. Оце сервіс! Навіщо він це робить? Пояснити «Главкому» цей чоловік так і не зміг. Я сам слухав аудіо розмови з журналістом майже пів години: і це точно історія або про вищу міру цинізму, або ж справді про неосудність, але вже не Марчука.

Документи, свідчення, факти, які неможливо пояснити випадковістю. Феміда має встигнути. Розрахунок аферистів – час. А наша – правда.