Ексспікер Мороз через 26 років розказав, хто розвалив «Канівську четвірку»

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Ексспікер Мороз через 26 років розказав, хто розвалив «Канівську четвірку»
Канівська четвірка, яка домовлялася висунути єдиного кандидата на противагу Кучмі, так і не домовилася. Зліва направо: Володимир Олійник (утік до РФ), Олександр Мороз і нині покійні Євген Марчук та Олександр Ткаченко
фото: уніан

Двоє з учасників  сумнозвісного політичного союзу, створеного під вибори 1999 року, вже почили в Бозі, один втік до Росії

Ексспікер Верховної Ради Олександр Мороз розповів, чому розпався політичний союз «Канівська четвірка», створений перед президентськими виборами 1999 року для висунення єдиного кандидата проти Леоніда Кучми. За словами Мороза, внутрішні суперечності та небажання окремих учасників домовлятися стали причиною краху цього передвиборчого об'єднання. Про це ексспікер розказав в інтерв'ю «Главкому».

За словами Мороза, він не був ініціатором «Канівської четвірки», в яку окрім нього увійшли спікер Олександр Ткаченко, мер Черкас Володимир Олійник, ексглава уряду Євген Марчук. «Почнемо з того, що Канівську четвірку я не створював. Я був у відрядженні в Харкові, повернувся до Києва… А Олександр Ткаченко очолював тоді Верховну Раду. Мені передали, що зателефонували з його приймальні, просять зайти… Приїхав. Він мені показує проєкт документу – всі кандидати, які проти Кучми, мають підтримати Ткаченка. Я кажу: ні, так не піде. Підтримуємо того, хто за місяць до виборів матиме найбільший рейтинг. Він погодився», – розповів ексспікер.

Мороз також зазначив, що переговорив з Марчуком (Євген Марчук, перший глава СБУ, четвертий глава уряду України) і той також погодився, аби виставити найбільш рейтингового кандидата.

«Ще питаю Ткаченка: а Петро (Симоненко) підпише? «Ні, – каже, – не підпише. Він вже отримав завдання від Кучми зробити так, як Єльцин і Зюганов у Москві вчинили. Тобто виставити на вибори силу, яка має певну підтримку, але яка Кучмі рейтинг не переб’є». Пізніше я переговорив з Марчуком – і він, і Ткаченко були згодні із тим, що виставляти слід найбільш рейтингову кандидатуру. Марчук ще сказав, що згоден бути не президентом, а секретарем РНБО – і він цю посаду зрештою й отримав (але від Кучми – «Главком»)…», – поділився спогадами Мороз.

Але врешті Канівська четвірка, яка домовлялася висунути єдиного кандидата на противагу Кучмі, так і не домовилася.

За словами Мороза, рейтинги напередодні виборів були такими: у нього – 12%, у Євгена Марчука – 8%, у Олександра Ткаченка – 4%. «Що ж, добре… Наступного дня я поїхав у Чернівці на зустрічі з виборцями. Там же почув про теракт у Кривому Розі – це коли Марченко своєю головою гранату відбив… До речі, я й не згадав, що був ще був один суб'єкт, який проводив консультації перед виборами в адміністрації Кучми. Це була Наталія Вітренко… (Мороз іронізує: замах на Наталію Вітренко у 1999 році був представлений як серйозна спроба вбивства кандидатки у президенти із застосуванням вибухової зброї. Втім, від кинутих у неї двох «гранат» Вітренко отримала зовсім незначні ушкодження. А «відбивав гранати» багаторічний соратник Вітренко Володимир Марченко. До 1996 року Вітренко була членкинею СПУ, але потім її шляхи з Морозом розійшлися, і вона створила Прогресивну соціалістичну партію – «Главком»)», – зазначив Мороз.

Мороз пояснив, що внутрішні суперечності і небажання учасників домовлятися зробили неможливим висунення єдиного кандидата проти Кучми.

«Після «теракту» Марчук каже: ваш рейтинг впав… Я їм 17 годин поспіль пояснював, що знімати мою кандидатуру немає сенсу. Бо частина моїх виборців тоді проголосує за Вітренко, частина – за комуністів. Запитую: і що ми з того виграємо?», – додав Мороз.

«Кажу їм: якщо Симоненко від комуністів також зніме свою кандидатуру, то я й свою зніму, щоб тільки Кучма не пройшов. Марчук і Ткаченко відповідають: ні, Петро не погодиться. Я кажу: ну то чого ми товчемо воду в ступі? Робіть що хочете…», – зазначає Мороз.

В результаті Мороз пішов на вибори і зайняв третє місце, а Кучма вийшов першим, Симоненко – другим.

«У підсумку я пішов на вибори і зайняв третє місце, а це подали мало чи не як зраду… Кучма зайняв перше місце, Симоненко – друге. Перед другим туром Симоненка просили – зніми свою кандидатуру, хай Мороз виграє вибори у Кучми. Він категорично: «Нєт, народ опрєдєлілся». От так все й вийшло», – підбив підсумок президентської кампанії 1999 року Мороз.

Нагадаємо, що колишній голова Верховної Ради Олександр Мороз розповів, що практику виплат депутатам у конвертах почала Юлія Тимошенко. За словами Мороза, у 2004 році, коли створювалась «демократична коаліція», до нього також звернувся представник від Партії регіонів та запропонував доплачувати соціалістам по $10 тис. щомісяця. Мороз стверджує, що він відмовився від цієї пропозиції.

Теги: Олександр Мороз переговори Олександр Ткаченко Володимир Марченко партії вибори коаліція

