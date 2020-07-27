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    Думки вголос

    Реальне припинення вогню на Донбасі можливе за присутності міжнародних місій

    • Павло Клімкін

      Дипломат

    • Розсилка
    Реальне припинення вогню на Донбасі можливе за присутності міжнародних місій

    Сценарії Кремля відомі наперед

    З боку Росії припинення вогню - це військове та політичне дзюдо. Володимир Путін - дзюдоїст, тому завжди любить такий підхід.

    Я сам займався самбо і дзюдо, тому такі речі бачу.

    Спочатку підняти рівень ескалації, причому військово та емоційно. Згадайте лише, що зробили з нашим медиком Миколою Ільїним. Потім на цьому фоні зробити чергове припинення вогню. Якщо далі буде вигідно, то звинувачувати нас у порушенні, вимагати всіх можливих політичних кроків, стверджуючи, що «ось вона - справжня безпека». Ну і звісно готуватися до саміту постійних членів Ради безпеки на початку осені, який так важливий Москві для домовленостей через голову всіх інших.

    Якщо не вигідно, а тут Кремль буде уважно дивитися на ситуацію у нас, а також передвиборчу кампанію у США та позицію Євросоюзу, то це припинення миттєво закінчиться.

    Реальний шанс утримати будь-яке припинення вогню є лише тоді, коли його можна буде контролювати за допомогою постійної - це реально важливо - саме постійної міжнародної присутності як людей, так і обладнання.

    Тільки таким чином це працюватиме.

    Джерело: блог Павла Клімкіна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Донбас США війна Путін Україна
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