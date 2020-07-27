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    У світі

    У світі коронавірусом заразилися понад 16,4 млн осіб

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    Рівень смертності від коронавірусу 83,7 на 1 млн жителів планети - У світі коронавірусом заразилися понад 16,4 млн осіб
    Рівень смертності від коронавірусу 83,7 на 1 млн жителів планети

    У трійку лідерів за кількістю заражень входять США (4 371 839), Бразилія (2 419 901) та Індія (1 436 019)

    У світі з початку пандемії від коронавірусу і пов'язаних з ним захворювань вилікувалися 10 млн 051 тис. 644 людини. Такі дані оприлюднив статистичний портал Worldometer у понеділок, 27 липня.

    Найбільша кількість людей, що одужали у США, які є головним епіцентром пандемії (2,1 млн осіб). Далі йде Бразилія (1,6 млн), а тоді Індія (918 тисяч) і Росія (600 тисяч).

    Так, число випадків коронавірусу загалом станом на ранок понеділка сягнуло 16 421 952, із яких 652 308 – летальні. 

    У трійку лідерів за кількістю заражень входять США (4 371 839), Бразилія (2 419 901) та Індія (1 436 019). А на четвертому місці – РФ (812 485).

    Рівень смертності від коронавірусу 83,7 на 1 млн жителів планети.

    Росія США Індія Бразилія коронавірус
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