У світі коронавірусом заразилися понад 16,4 млн осіб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рівень смертності від коронавірусу 83,7 на 1 млн жителів планети

У трійку лідерів за кількістю заражень входять США (4 371 839), Бразилія (2 419 901) та Індія (1 436 019)

У світі з початку пандемії від коронавірусу і пов'язаних з ним захворювань вилікувалися 10 млн 051 тис. 644 людини. Такі дані оприлюднив статистичний портал Worldometer у понеділок, 27 липня.

Найбільша кількість людей, що одужали у США, які є головним епіцентром пандемії (2,1 млн осіб). Далі йде Бразилія (1,6 млн), а тоді Індія (918 тисяч) і Росія (600 тисяч).

Так, число випадків коронавірусу загалом станом на ранок понеділка сягнуло 16 421 952, із яких 652 308 – летальні.

У трійку лідерів за кількістю заражень входять США (4 371 839), Бразилія (2 419 901) та Індія (1 436 019). А на четвертому місці – РФ (812 485).

Рівень смертності від коронавірусу 83,7 на 1 млн жителів планети.