Влади має припинити кампанію терору проти колишньої голови НБУ Валерії Гонтарєвої

Валерія Гонтарева

Затягування розслідування кампанії терору щодо Гонтарєвоі матиме руйнівні наслідки для репутації України та її інвестиційної привабливості

Партія «Європейська Солідарність» вимагає від влади припинити кампанію терору, яка здійснюється щодо колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтарєвої.

Ця кампанія є помстою за державницьку і реформаторську позицію Гонтарєвої під час перебування її на посаді голови НБУ. Її особиста роль у вичищенні «авгієвих стаєнь» української банківської системи визнана у світі, та, зокрема у МВФ, який назвав її одним з кращих банкірів світу.

Підпал приватного будинку Гонтарєвої – це не випадковість, а результат регулярних публічних погроз.

Затягування розслідування кампанії терору щодо Гонтарєвоі матиме руйнівні наслідки для репутації України та її інвестиційної привабливості.

Джерело: блог Петра Порошенка

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