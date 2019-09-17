  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Петро Порошенко

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Влади має припинити кампанію терору проти колишньої голови НБУ Валерії Гонтарєвої

    • Петро Порошенко

      П'ятий президент України

    • Розсилка
    Валерія Гонтарева - Влади має припинити кампанію терору проти колишньої голови НБУ Валерії Гонтарєвої
    Валерія Гонтарева

    Затягування розслідування кампанії терору щодо Гонтарєвоі матиме руйнівні наслідки для репутації України та її інвестиційної привабливості

    Партія «Європейська Солідарність» вимагає від влади припинити кампанію терору, яка здійснюється щодо колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтарєвої.

    Ця кампанія є помстою за державницьку і реформаторську позицію Гонтарєвої під час перебування її на посаді голови НБУ. Її особиста роль у вичищенні «авгієвих стаєнь» української банківської системи визнана у світі, та, зокрема у МВФ, який назвав її одним з кращих банкірів світу.

    Підпал приватного будинку Гонтарєвої – це не випадковість, а результат регулярних публічних погроз.

    Затягування розслідування кампанії терору щодо Гонтарєвоі матиме руйнівні наслідки для репутації України та її інвестиційної привабливості.

    Джерело: блог Петра Порошенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    МВФ Європейська солідарність Валерія Гонтарева
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Мирослав Гай
    Мирослав Гай

    Блогер

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ