Число постраждалих внаслідок сутичок у Киргизстані зросло до 52



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Ввечері 7 серпня в будинок Атамбаєва в селі Кой-Таш прибули бійці спецназу для його затримання Фото: АР

Постраждалий у ході сутичок начальник управління внутрішніх справ Чуйської області Самат Курманкулов впав у кому

Внаслідок сутичок під час спроби силовиків затримати колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва 7 серпня постраждали 52 людини.

Раніше повідомлялося про одного загиблого поліцейського і 45 постраждалих.

За даними медиків, у лікарнях перебуває 31 людина, 11 із них – у медичних установах силових структур, повідомляє Радіо Свобода.

Постраждалий у ході сутичок начальник управління внутрішніх справ Чуйської області Самат Курманкулов впав у кому, йому зробили дві операції. Ще один потерпілий перебуває в реанімації.

Як відомо, ввечері 7 серпня в будинок Атамбаєва в селі Кой-Таш поблизу столиці Киргизстану прибули бійці спецназу для його затримання, але прихильники колишнього президента чинили опір. Вони захопили в заручники шістьох спецназівців.

Силовики залишили село після переговорів із соратниками колишнього президента.

Вночі Атамбаєв виступив в ефірі телеканалу «Апрель», що йому належить. Він закликав владу країни відмовитися від силового сценарію, вказавши що під час штурму постраждали невинні мирні люди.

Зазначимо, що Атамбаєв очолював Киргизстан від 2011 до 2017 року. Наприкінці червня 2019 року з Атамбаєва зняли недоторканність. Перед тим Генпрокуратура визнала обґрунтованими обвинувачення, висунуті проти нього групою депутатів парламенту - в корупції та незаконному збагаченні.

Формально затримання Атамбаєва стало можливим після того, як він тричі проігнорував порядок у рамках розслідування однієї зі справ, у якій він є свідком.