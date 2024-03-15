Недовіра, нерозуміння, але повага: що зафіксувало опитування у ставленні до ветеранів

Що виявилося у громадській думці про ветеранів

Український ветеранський фонд спільно з Соціологічною групою «Рейтинг» провів четверте загальнонаціональне опитування «Образ ветеранів в українському суспільстві». Ветерани будуть масовою категорією у країні, тож необхідно розуміти заздалегідь, де відбуваються розлами між військовою та цивільною бульбашкою, аби уникнути надалі ескалації непорозумінь.

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Що цікавого виловили у громадській думці? Багато суперечностей. Наразі фіксуємо зниження довіри та зростання нерозуміння проблем з боку суспільства щодо ветеранів. Проте рівень поваги залишається стабільним.

Важливі цифри, які занурюють у ветеранський контекст:

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41% опитаних українців допускають, що можуть стати ветераном у майбутньому, 53% – протилежної думки.

55% опитаних зазначили, що серед їхніх близьких та рідних є ті, хто брав участь у воєнних діях на території України, з 2014 по 2021 роки.

70% мають серед близьких тих, хто воював чи воює на фронті, починаючи з 24 лютого 2022 року.

76% респондентів вважають, що українське суспільство поважає ветеранів. Цей показник залишається відносно стабільним, порівняно з попереднім роком, що свідчить про позитивне загальне ставлення. Проте варто зазначити наявність регіональних та вікових розбіжностей, що відображає складність взаємодії різних сегментів суспільства з ветеранською спільнотою.

Чи справді суспільство розуміє ветеранів?

Окрім опитувань цивільних, ми також відстежуємо настрої та потреби ветеранів, аби бачити ситуацію з обох боків. Чому це важливо? Пиріг державного бюджету один на всіх. Логічно, що у період гострої війни захисників та захисниць намагаємось всіляко мотивувати до захисту країну. Розробляємо програми та політики, які піклуватимуться про майбутнє ветеранів, допомагатиме їм у реінтеграції та самореалізації. Тому маємо розуміти, як громадськість сприймає ветеранів, чи готова «ділитися» благами.

67% цивільних українців вважають, що при поверненні захисників і захисниць до цивільного життя, однією з головних проблем буде нерозуміння з боку суспільства. У той час опитування, проведене Українським ветеранським фондом у січні 2024 року серед ветеранів показало, що 63,3% ветеранів зіштовхнуться з нерозумінням з боку суспільства.

Труднощі, з якими зіштовхнуться ветерани у цивільному житті, на думку самих ветеранів

За результатами загальнонаціонального опитування 86% українців вважають, що ветерани зіштовхнуться з психоемоційною нестабільністю у той час, коли останній аналіз настроїв ветеранів вказує, що лише 50,5% ветеранів вважають цю проблему ймовірною.

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Труднощі, з якими зіштовхнуться ветерани у цивільному житті, на думку цивільних

Розбіжність у даних вказує на глибокий розрив між розумінням суспільством проблем ветеранів та реальними викликами, з якими вони стикаються у повсякденному житті. Деякою мірою суспільство формує соціальні очікування від ветеранів, що ті обов’язково мають мати проблеми психоемоційного характеру. Це свого роду стигматизація, яка надалі може перерости в дискримінацію.

Трикутник: держава, суспільство, ветерани

Аналізуючи зміни у сприйнятті суспільством державної підтримки ветеранів та безпосередньо оцінку ветеранами їхніх потреб і проблем, ми зіштовхуємось із двома ключовими знахідками: з одного боку, спостерігається зменшення кількості людей, які вважають, що держава виконує свої зобов’язання перед ветеранами; з іншого боку, ветерани виражають невдоволення діяльністю профільних державних інституцій.

За даними дослідження, у серпні 2022 року 69% респондентів вважали, що держава виконує свої зобов'язання перед ветеранами, тоді як до березня 2024 року цей показник знизився до 25%. Це значне зниження свідчить про загострення проблеми виконання державою своїх зобов'язань у сприйнятті громадськості, особливо серед мешканців західних регіонів та родичів ветеранів.

Ефективність державної підтримки, на думку цивільних

Анонімне онлайн-опитування, проведене Фондом, виявило, що серед ветеранів та військових поширена думка про неефективність державних інституцій, відповідальних за їх підтримку. Загальний відсоток негативних оцінок складає 55,32%. Порівнюючи ці дані, ми бачимо важливий дисонанс між загальним сприйняттям державної підтримки в суспільстві та безпосереднім відчуттям ветеранами їхніх потреб і проблем.

Важливо зазначити, що серед проблем, які турбують ветеранів, не всі може вирішити держава. До прикладу, проблеми з фізичним здоров’ям, психологічні труднощі, труднощі з оформленням соціальних пільг – проблеми, які «на стороні держави». Проте труднощі, пов’язані з нерозумінням з боку суспільства, проблеми з працевлаштуванням, конфлікти з близькими та залежності – тут м’яч на стороні громадськості, наскільки ефективне та інклюзивне ми розбудуємо середовище для реінтеграції ветеранів.

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Враховуючи, що поняття «держава» для суспільства може бути досить широким і не обмежується лише конкретними органами влади, стає очевидною необхідність залучення всіх рівнів управління до процесу підтримки ветеранів. Це означає, що ефективна підтримка ветеранів вимагає інтегрованого підходу, де кожен рівень влади від місцевого до центрального, разом із громадськістю та приватним сектором, бере на себе відповідальність за розв'язання проблем ветеранів та їхніх сімей.

Дуже негативний тренд з довірою

Ветерани часів АТО/ООС, котрі зараз не можуть повернутися на службу до війська, часто скаржаться, що до них ставляться, як до «відпрацьованих». Їхні потреби більше не є «на часі», адже перекіс підтримки йде на бік тих, хто став до лав оборонних сил у лютому 2022 року, або й пізніше.

Особливу увагу варто звернути на тривожний тренд зниження абсолютної довіри до ветеранів АТО/ООС. Це може свідчити про наростаючу стигматизацію ветеранів і потенційне поглиблення проблем із їхньою соціалізацією та адаптацією. Якщо ця тенденція продовжиться, можливо, ми станемо свідками подібних сценаріїв стосовно ветеранів, які наразі воюють, після їх повернення додому.

У підсумку, що маємо зараз. Фіксуємо позитивний тренд, що таки суспільство намагається вникати у проблеми ветеранів. Ймовірно, це пов’язано зі зростанням кількості сімей, у яких зараз близькі воюють. Помітним стає, що цивільні намагаються відмежуватися деякою мірою від ветеранів. Ймовірно, через те, що люди у формі нагадують не лише «середньому класу», а й всім сегментам, що країна у стані війни.