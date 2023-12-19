Обробіток землі дронами. Як заробляють на життя українські ветерани

Інвестиції у ветеранський бізнес вже зараз приносять багато користі. Значно більше, ніж пільги та популістичні подачки й обіцянки

Підсумки фінансування ветеранського бізнесу у 2023 році

Ветеранів з війни ми зустрічаємо реальними кейсами підтримки. 142,8 млн грн фінансової підтримки отримав 161 ветеранський бізнес від Українського ветеранського фонду. Другий рік поспіль Фонд проводить конкурсні програми «Варто», за якими ветерани та родичі полеглих захисників і захисниць можуть отримати від 500 тис. до 3 млн грн на розвиток власної справи.

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Аналізуючи дані за два роки, можемо порівняти, який вигляд має динаміка змін у сфері ветеранської справи. Які види бізнесів найчастіше відкривали або продовжували у 2022 році та який вигляд має ветеранське підприємництво нині.

Виклики 2023 року

Перше із чим зіштовхнувся Фонд по завершенню фінансових програм у 2022 році – суми фінансування. Тоді ветерани могли отримати від 500 тис. до мільйона гривень на розвиток справи. Проте для багатьох підприємців ця сума не була достатньою, щоби повністю реалізувати проєкт. Й хоча умови конкурсу передбачають, що підприємець може залучати співфінансування, все ж у Фонді вирішили збільшити розмір підтримки від 500 тис. до 3 млн грн.

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Друге – сфери ветеранського бізнесу. У 2022 році майже 17% усіх переможців двох конкурсів «Варто» виявились власниками закладів харчування. Це найбільший відсоток з-поміж усіх сфер. 13,2% – виробники продуктів харчування. Й по 9,4% – сфери оборонно-промислового та агропромислового комплексу.

Аби розширити сферу підтримки, у 2023 році вирішили робити тематичні конкурси. Відтак провели конкурс «Варто: робити своє», спрямований на фінансування агропромислової сфери. Програма розрахована на ветеранів виробничих професій та зі сфери агропромисловості.

Наступний конкурс був загальної тематики «Варто: підтримка ветеранського бізнесу». Третій конкурс – «Варто. Золоті руки», більше розрахований для ветеранів виробничих професій та зі сфер ОПК та АПК.

Третій важливий крок – змінили підхід до відбору проєктів. Спочатку фінансування могли отримати бізнеси, які вже реалізовувались. Проте у 2023 році гроші почали отримувати й ініціативи на рівні ідеї. Відтак фінансування змогли залучати ветерани, котрі ще тільки починають свій шлях у підприємництві.

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Топ сфер, які найчастіше подавались та перемагали

Цього року 30,56% переможців конкурсів «Варто» є власниками бізнесів зі сфери агропромислового комплексу. Примітно, що близько десятка підприємств можна віднести до галузі агротех, котрі запроваджують обробіток землі дронами, а також використовують інші технології. Самі ветерани діляться, що досвід управління дронами здобули у війську й змогли його застосувати його у цивільному житті.

Друга за кількістю переможців сфера – автомобільна, 18,52%. Сюди входять СТО, автомийки, послуги внутрішньої та міжнародної логістики.

Третій блок за кількістю підприємців – сфера послуг, становить 7,41% переможців. Сюди входять салони краси, перукарні й навіть приватний дитячий садок.

Примітно, що збільшилась кількість підприємницьких ініціатив у сфері медицини. Якщо минулого року підприємці з медичної сфери звертались до Фонду лише за програмою відшкодування «20 тисяч», то цьогоріч аж шість проєктів стали переможцями «Варто», й змогли отримати мільйони на розвиток. Здебільшого це проєкти, спрямовані на реабілітацію військових.

Це важливий стимул, який допоможе надавати якісні послуги іншим ветеранам, а також дещо розвантажить державні структури з надання аналогічних послуг.

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Відтак маємо розподіл за сферами серед переможців:

Для порівняння, розподіл фінансування за сферами у 2022 році:

Усі проєкти-переможці отримують кошти поетапно та звітують про їх використання. Менеджмент Фонду відстежує, які проєкти успішно реалізовуються, а які дещо пригальмовують. Адже ми зацікавлені у найефективнішому використанні коштів українських платників податків.

Інвестиції у ветеранський бізнес вже зараз приносять багато користі. Значно більше, ніж пільги та популістичні подачки й обіцянки. Тому Український ветеранський фонд заохочує ветеранів до розвитку власної справи.