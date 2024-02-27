Держдеп США вважає, що Україна має посилити антикорупційні заходи

Держдеп США: «Ми бачимо, як українська сторона впродовж останніх років здійснила низку антикорупційних заходів»

У Вашингтоні вважають, що Україна може зробити більше для боротьби з корупцією. Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

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У Державному департаменті США наголосили, що вже давно ведуться розмови з українським урядом про необхідність антикорупційних заходів.

«Ми бачили, як вони вживають низку заходів для боротьби з корупцією протягом останніх кількох років. Ми вважаємо, що ми і вони можуть зробити більше, і ми ведемо з ними постійний діалог щодо цієї теми», – наголосив Метью Міллер.

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Також Міллера запитали, чи підтвердили США інформацію про те, що Україна причетна до корупції в оборонній промисловості «на десятки мільярдів доларів, зокрема до розкрадання сотень тисяч артилерійських снарядів».

На це речник Держдепу США відповів, що він не чув таких повідомлень, але питання антикорупційних заходів США з Україною обговорюють давно.

Нагадаємо, Держдеп США прокоментував рішення Євроради щодо активів Росії.

«Нас надихають будь-які дії, які ЄС може вжити для використання російських активів на користь українців. Ми продовжуємо вести активні переговори з нашими союзниками і партнерами, зокрема G7, про те, які додаткові кроки можуть бути можливі в рамках відповідних правових систем і міжнародного права, щоб змусити Росію припинити свою агресію проти України і забезпечити, щоб Росія заплатила за завдані нею збитки», – сказав Міллер.

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Держдеп США повідомив, що Росія вже місяцями отримує від КНДР контейнери з боєприпасами.

Зазначається, що Росія імпортувала з КНДР морські контейнери з військовими вантажами через порт Східний. Зокрема, понад 7400 контейнерів з боєприпасами та матеріалами, було доставлено до Росії через «Східну стивідорну компанію».