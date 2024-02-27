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Держдеп США вважає, що Україна має посилити антикорупційні заходи

Катерина Іванова
glavcom.ua
Держдеп США вважає, що Україна має посилити антикорупційні заходи
Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що його країна веде постійний діалог з українською владою щодо антикорупційних заходів
фото з відкритих джерел

Держдеп США: «Ми бачимо, як українська сторона впродовж останніх років здійснила низку антикорупційних заходів»

У Вашингтоні вважають, що Україна може зробити більше для боротьби з корупцією. Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

У Державному департаменті США наголосили, що вже давно ведуться розмови з українським урядом про необхідність антикорупційних заходів. 

«Ми бачили, як вони вживають низку заходів для боротьби з корупцією протягом останніх кількох років. Ми вважаємо, що ми і вони можуть зробити більше, і ми ведемо з ними постійний діалог щодо цієї теми», – наголосив Метью Міллер.

Також Міллера запитали, чи підтвердили США інформацію про те, що Україна причетна до корупції в оборонній промисловості «на десятки мільярдів доларів, зокрема до розкрадання сотень тисяч артилерійських снарядів».

На це речник Держдепу США відповів, що він не чув таких повідомлень, але питання антикорупційних заходів США з Україною обговорюють давно.

Нагадаємо, Держдеп США прокоментував рішення Євроради щодо активів Росії.

«Нас надихають будь-які дії, які ЄС може вжити для використання російських активів на користь українців. Ми продовжуємо вести активні переговори з нашими союзниками і партнерами, зокрема G7, про те, які додаткові кроки можуть бути можливі в рамках відповідних правових систем і міжнародного права, щоб змусити Росію припинити свою агресію проти України і забезпечити, щоб Росія заплатила за завдані нею збитки», – сказав Міллер.

Держдеп США повідомив, що Росія вже місяцями отримує від КНДР контейнери з боєприпасами.

Зазначається, що Росія імпортувала з КНДР морські контейнери з військовими вантажами через порт Східний. Зокрема, понад 7400 контейнерів з боєприпасами та матеріалами, було доставлено до Росії через «Східну стивідорну компанію».

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Теги: Україна корупція Держдепартамент США переговори

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