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Депутат Бундестагу закликав подумати над «замороженням» війни в Україні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Депутат Бундестагу закликав подумати над «замороженням» війни в Україні
Мютценіх наголосив, що Берлін і без Taurus робить найбільше для України після США
фото: скріншот відео

Німецький політик переконаний, що треба думати над припиненням війни в Україні, а не про те, як її вести

Очільник парламентської групи Соціал-демократичної партії Німеччини у Бундестазі Рольф Мютценіх запропонував «заморозити» війну в Україні. Відповідна заява пролунала під час дебатів у німецькому парламенті щодо передачі Києву ракет Taurus.

Політик звернув увагу на велику підтримку України з боку Німеччини, яка значно перевищує підтримку інших європейських країн. Він також порушив питання про те, чи не час припинити говорити про те, як вести війну, а натомість думати про те, як її заморозити.

«Я думаю, нам варто сконцентруватися на важливіших речах. Чому інші європейські країни не можуть надати більше коштів після всіх заяв? Чи не час нам не лише говорити про те, як вести війну, а й подумати, як заморозити війну, а потім і покласти їй край? У жовтні 2022 року американський уряд побоювався застосування тактичної ядерної зброї в Україні. Це має змусити нас замислитись», – заявив він.

Мютценіх додав, що Берлін і без Taurus робить найбільше для України після США. Це, за його словами, стосується не лише товарів військового призначення, а й гуманітарної допомоги і допомоги біженцям. Крім того, німецький політик похвалив канцлера країни Шольца за «відповідальність, розсудливість та баланс».

Нещодавно повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре явно відмовився постачати Україні крилаті ракети Taurus. Шольц наголосив, що не вважає розміщення Taurus виправданим. Він повторив, що не хоче передавати систему озброєння українцям без німецької перевірки системи прицілювання, яка потребує німецьких солдатів, як він вважає. Саме тому він заперечував розгортання, сказав він. Шольц заявив, що побоюється, що інакше Німеччина може бути втягнута у війну.

До слова, уряд Німеччини вирішив привести до ладу всі далекобійні крилаті ракети Taurus, які є в наявності на озброєнні у Бундесверу. Мова йде також і про модернізацію.

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Теги: війна Україна Бундестаг Німеччина

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