Імітація демократії в Росії. Висновки для України

В Україні – вибори – це завжди змагання, навіть при всіх недоліках української демократії. В Росії – «вибори» – це завжди тотальна концентрація влади

Російські вибори показали наскільки різними цивілізаційними шляхами йдуть зараз Україна та Росія

Імітація демократія в Росії цього разу відбулися навіть без імітації протестів опозиції. РФія стала ритуальною демократію, де на «виборах» в принципі відсутня інтрига хто і як переможе. Ну, все як в омріяному совками СРСР, де за блок комуністів та безпартійних завжди стабільно голосувало 99% населення.

Хоча головна фальсифікація в Росії відбуваються ще до голосування, – коли для влади і справжньої опозиції роками створюються катастрофічно нерівні умови доступу до ЗМІ та виборців.

Говорити про формальних переможців виборів у «госдуму» немає сенсу – оскільки країною вже давно беззастережно керує Путін. Хоча справжнім дуже символічним переможцем цих «виборів» став Кадиров, за якого «проголосувало» аж 99,7% населення Чечні.

Для України у цьому фарсі важливо інше:

1. Вперше РФія не соромлячись організовує «вибори» на окупованих територіях в ОРДЛО, де свою присутність Росія досі не визнавала. По суті, йдеться про публічне визнання там своєї присутності, що мало би стати підставою для України для того, аби виносити питання про юридичну анексію на всі можливі міжнародні майданчики.

2. Росія вперше масово застосувала технологію фальсифікації через он-лайн голосування, де владі достатньо знати лише персональні дані виборців аби намалювати будь-яку цифру народного волевиявлення.

За моєю інформацією подібну ідею хочуть реалізувати і на найближчих виборах в Україні – все планується зробити під благородним приводом загальної «діджіталізації».

3. Україна чомусь дала зелене світло проведенню російських виборів прямо у Києві – у приміщенні консульства. Раніше такого в Україні не було. І тепер офіційному Києву буде важко закликати міжнародних партнерів не визнавати ці вибори, - адже офіційна українська влада не заперечувала проти їх проведення навіть у столиці.

І останнє. Російські вибори показали наскільки різними цивілізаційними шляхами йдуть зараз Україна та Росія. В Україні – вибори – це завжди змагання, навіть при всіх недоліках української демократії. В Росії – «вибори» – це завжди тотальна концентрація влади.

Никогда мы не будем братьями!

Джерело: блог Сергія Тарана

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.