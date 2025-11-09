Головна Думки вголос Сергій Таран
Сергій Таран Політолог

Ядерна істерія Путіна: відчайдушний хід проти Китаю та Заходу

Бряцання ядерною кнопкою матиме для Росії двояке значення
колаж: glavcom.ua/фото: depositphotos.com

Ядерна істерія Путіна: відчай перед Трампом і Сі

Ядерна істерія Путіна це відчайдушна спроба витіснити Китай з місця у двополярному світі, який почав створювати Трамп та Сі. Не впевнений, що це Китаю дуже сподобається… Але після провалу свого переговорного треку Путін дуже хоче звернути на себе увагу Заходу, і єдиний спосіб, який він знає – це вкотре заговорити про всесвітню ядерну катастрофу.

Причому робиться це синхронно на всі аудиторії – для грубого Трампа – це демонстрація суперзброї, яка ніби «може обійти» будь-яку ППО, а для ніжної Європи – запускається деза про провокацію, яку «готує Україна», аби зруйнувати Запорізьку АЕС та забруднити всю Європу.

Але таке бряцання ядерною кнопкою матиме для Росії двояке значення. З одного боку, може на Заході хтось і злякається. Але якщо Путін надумає всерйоз втягнутися в ядерну гонку із США, його економіку чекає феєричний провал – як вже це було під час Холодною війни.

Особливо непідйомним буде розробка нових ППО у відповідь на антиракетний «золотий купол», про створення якого вже заявляв Трамп і який він точно буде створювати, якщо Путін і далі лякатиме Вашингтон своєю вундерваффе. Але ще більший наслідок – це зміна сприйняття Росії і все що з нею пов’язано на Заході і, зокрема, у США. Війна в Україні перестане там сприйматися як війна хоч і «несправедлива», але «десь далеко».

А в суспільній свідомості Росія стане безпосередньою загрозою не далекій Україні чи Європі, а самим США. Відповідно, і ставлення до санкцій та дипломатії буде іншим. Думаю, якщо між Росією та США почнеться серйозна гонка озброєнь, деталей європейських та американських виробників у шахедах ми більше не побачимо.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Сергій Таран

