МЗС Туреччини відреагувало на російські «вибори» в окупованому Криму

Туреччина назвала вибори в окупованому Криму нелегітимними

«Вибори» в Державну думу РФ, які провели на території тимчасово окупованого півострову Крим, не є легітимними. Про це йдеться в офіційному повідомленні Міністерства закордонних справ Туреччини.

Як повідомляє турецьке дипломатичне відомство, Туреччина підтримує територіальну цілісність України.

«Туреччина підтримує територіальну цілісність України і не визнає незаконну анексію Криму. У цьому контексті результати виборів до Держдуми РФ, що відбулися в Криму 17−19 вересня 2021 року, не мають юридичної сили для Туреччини», – зазначили у відомстві.

Подібні заяви про приналежність Криму Україні в Туреччині і раніше робили неодноразово, що свідчить про послідовну позицію Анкари з даного питання.

Раніше повідомлялося, що Румунія не визнає легітимністі виборів до Державної Думи, які Росія провела в окупованому Криму.

Додамо, що жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей, які приїхали проголосувати на виборах до Держдуми РФ в Ростовську область, видавали російські паспорти просто перед виборчими дільницями.

Тим часом п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко вважає, що проведення незаконних виборів до Держдуми РФ на території України є неприйнятним і вимагає розслідування правоохоронних органів.

Раніше у Зеленського пояснили, чому дозволили роботу виборчих дільниць РФ.

Скандальний депутат Верховної Ради від «Слуги народу» Максим Бужанський заявив, що невизнання Україною виборів до Держдуми Росії може перешкодити Києву укладати необхідні договори з Москвою, зокрема, на транзит газу в Європу нашою газотранспортною системою.

Також у Росії назвали кількість жителів окупованого Донбасу, які «проголосували» на виборах до Держдуми.