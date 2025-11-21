Мирний план США: між страхом Путіна і шансом для України

Які шанси є у плані США для України та Росії?

Які шанси на підписання?

Шанси на підписання Україною – великі. Від Трампа для України залежить дуже багато. Шанси на підписання Росією – менші. Просто через те, що Путіну дуже страшно зупинити власну машину війни.

Шанси на те, що будуть виконані всі пункти із підписаного – ще менші, бо багато із написаного дуже неконкретне, а коли почнуться деталі, із тих деталей полізуть чорти.

Шансів на те, що підписане гарантуватиме мир – взагалі ніякі. І якщо все попереднє таки станеться, і всі підпишуться під «планом Трампа», все залежатиме від того, як Україна використає можливу паузу у війні. Якщо для зміцнення обороноздатності – пауза затягнеться надовго, якщо на сварки і популізм – пауза буде дуже короткою.

Поки що найреалістичніший сценарій – спроба припинити вогонь та початок складних переговорів про деталі.