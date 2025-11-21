Головна Думки вголос Сергій Таран
search button user button menu button
Сергій Таран Політолог

Мирний план США: між страхом Путіна і шансом для України

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Які шанси є у плані США для України та Росії?
фото: depositphotos.com

Які шанси на підписання?

Шанси на підписання Україною – великі. Від Трампа для України залежить дуже багато. Шанси на підписання Росією – менші. Просто через те, що Путіну дуже страшно зупинити власну машину війни.

Шанси на те, що будуть виконані всі пункти із підписаного – ще менші, бо багато із написаного дуже неконкретне, а коли почнуться деталі, із тих деталей полізуть чорти.

Шансів на те, що підписане гарантуватиме мир – взагалі ніякі. І якщо все попереднє таки станеться, і всі підпишуться під «планом Трампа», все залежатиме від того, як Україна використає можливу паузу у війні. Якщо для зміцнення обороноздатності – пауза затягнеться надовго, якщо на сварки і популізм – пауза буде дуже короткою.

Поки що найреалістичніший сценарій – спроба припинити вогонь та початок складних переговорів про деталі.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Україна війна росія Дональд Трамп переговори путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Воїн посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
Загинув під час виконання завдання на Карачуні. Згадаймо Олександра Петрищука
Сьогодні, 09:00
Орбан заявив, що Угорщина не надсилатиме кошти Україні через корупційний скандал
Орбан звинуватив Україну у «воєнній мафії» після скандалу в «Енергоатомі»
13 листопада, 14:40
Орел опинився під атакою
Ракети атакували російський Орел (відео)
13 листопада, 06:58
Журова: Резерв недофінансують, до них менше уваги
Депутатка Думи поскаржилася на погане фінансування російського спорту
4 листопада, 12:28
Військовий експерт пояснив, чому жінки потрібні в армії і як це працює на практиці
Військовий експерт: «Моя дружина служить. Я б волів, щоб вона була поруч, а не «за спиною»
23 жовтня, 15:17
Трамп: Ми скасували зустріч із президентом Путіним. Мені просто здалося, що це неправильно
Трамп пояснив, чому скасував зустріч з Путіним
23 жовтня, 00:51
Дрогобицький міськрайонний суд ухвалив безпрецендентне рішення
На Львівщині суд зобов’язав Росію виплатити матері загиблого військового 65 млн грн
16 листопада, 19:15
Попри все, президент США і голова КНР зустрілися
Тактична пауза і тимчасове перемир'я – підсумки зустрічі лідерів Китаю та США
4 листопада, 16:30
Інцидент стався у Санкт-Петербурзі, коли дипломат мав зустрітися з польською громадою
У Росії здійснено напад на польського посла
Вчора, 12:52

Сергій Таран

Мирний план США: між страхом Путіна і шансом для України
Мирний план США: між страхом Путіна і шансом для України
Ядерна істерія Путіна: відчайдушний хід проти Китаю та Заходу
Ядерна істерія Путіна: відчайдушний хід проти Китаю та Заходу
Трампу залишився рік
Трампу залишився рік
Погана новина для Орбана
Погана новина для Орбана
Дві новини після зустрічі Трампа і Сі: хороша і не дуже
Дві новини після зустрічі Трампа і Сі: хороша і не дуже
Що показала остання зустріч Трампа і Зеленського
Що показала остання зустріч Трампа і Зеленського

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua