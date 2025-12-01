Що ж хоче Орбан насправді?

Зброя останньої надії Орбана

Шанси позбавитися Орбана у притомної Європи лишаються високими. За останніми опитуваннями від Politico на 18 листопада 47 % угорців підтримують опозиційну партію «Тиса», і лише 36% «Фідес» Орбана. Причому ця тенденція лишається незмінною цілий рік.

Прикметно, що третя за популярністю партія «Демократична коаліція», яка має 6% підтримки займає проукраїнську позицію та підтримує інтеграцію України до ЄС.

Тобто, бачите яка історія, – дивна любов Орбана до Путіна суперечить позиції не лише Євросоюзу, а і не підтримується самими угорцями. І це напередодні парламентських виборів, які відбудуться навесні.

Що ж хоче Орбан? Зараз лише одного – спробувати продати виборцям свою особливу зовнішньополітичну позицію як єдино правильну. І в ідеалі це можна було б зробити якби саме в Будапешті відбувся саміт за участі Трампа, Путіна, Зеленського і кого завгодно – аби в Орбана був лише привід заявити, що от, мовляв, до його позиції нарешті прислухалися світові лідери і тому приїхали саме у Будапешт укладати «мирну угоду». Завдяки йому Угорщина є дипломатичним лідером світу! Удати із себе видатного геополітика – це для Орбана зброя останньої надії, якою він хоче переламати електоральну ситуацію, коли переламати її вже складно.

Цікаво, що під час зустрічі Орбана і Путіна угорська перекладачка теж максимально була залучена у шахрайські методи ведення виборчої кампанії. Вона для угорської аудиторії максимально пом’якшувала вислови Путіна – самовільно прибираючи з неї будь-які згадки про війну чи конфлікти, – аби зайвий раз не нагадувати угорським виборцям про те, що насправді являє собою Росія.