Головна Думки вголос Сергій Таран
search button user button menu button
Сергій Таран Політолог

Погана новина для Орбана

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп почав розчаровуватися у Путіні і ніякі вмовляння Орбана про «виняток» не допомогли
фото: Orbán Viktor/X

Трамп почав розчаровуватися у Путіні – і це погана новина для Орбана

Трамп відмовив Орбану у звільненні від санкцій за купівлю російської нафти і, тим самим, підважив економічні основи так званої антиукраїнської коаліції, про яку зараз заговорили в Європі.

З подачі оточення Орбана ЗМІ почали писати про можливість альянсу між Угорщиною, Словаччиною Фіцо та Чехією, де щойно переміг Бабіш, у питанні підтримки України.

Головна теза – замість військової підтримки України треба економічна співпраця з Москвою. Дешева нафта та газ імені Меркель мали стати основою цього альянсу.

Ця трійка геополітичних авантюристів довго і небезпідставно сподівалася на підтримку Трампа, який теж довго пропонував Росії вигідну економічну співпрацю, а за допомогою таких як Орбан ще й розхитував єдність Євросоюзу.

Однак Трамп почав розчаровуватися у Путіні, а на європейський енергетичний ринок давно сам поклав своє око. І ніякі вмовляння Орбана про «виняток» не допомогли. Тепер трійка буде використана Трампом хіба для того, аби за необхідності дратувати європейських лідерів, але не більше того.

Головного ж – доступу до дешевих російських енергоносіїв, що мали би стати важливим аргументом для виборців Орбана та Фіцо під час будь-яких виборів – Трамп не дав.

І це логічно. Як сказав би Трамп – «Орбану нема чого запропонувати». А словесну підтримку Трампу він і таке забезпечуватиме. Тепер навіть ще завзятіше. Бо лакеї стають стараннішими, якщо їх зневажають.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: нафта росія путін війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загалом ворог контролює 19,09% української території
Не Покровськ. Аналітики DeepState назвали найбільш проблемні ділянки фронту
Вчора, 15:38
Дмитро Гордон пояснив, чому його діти не служать в Україні
Гордон розповів, чому його дорослі сини не йдуть у ЗСУ
28 жовтня, 12:51
Трамп заявив, що не погодиться на зустріч із Путіним, доки не буде розуміння щодо укладення угоди про мирне врегулювання війни
Трамп назвав умову, за якої піде на зустріч із Путіним
25 жовтня, 22:07
Чорноморськ після атаки: чи витримає концесія порту випробування війною
Чорноморськ після атаки: чи витримає концесія порту випробування війною
22 жовтня, 14:22
Володимиру Паліброді назавжди 53
Загинув, рятуючи побратима. Згадаймо Володимира Паліброду
20 жовтня, 09:00
Вашингтон-Будапешт. Чи можливе закінчення війни?
Вашингтон-Будапешт. Чи можливе закінчення війни?
18 жовтня, 08:27
Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил РФ
Уражено Саратовський нафтопереробний завод: Генштаб розкрив деталі
16 жовтня, 11:35
Трамп: Ми будемо говорити з ним про війну. І ми поговоримо про те, що, як я розумію, вони хочуть перейти в наступ
Трамп заявив, що обговорить із Зеленським український наступ
15 жовтня, 23:59
Росіяни вдарили по енергетиці на Сумщині у ніч на 14 жовтня
Atlantic Council пояснив, як атаки РФ по енергетичних об’єктах України впливають на Європу
15 жовтня, 00:49

Сергій Таран

Погана новина для Орбана
Погана новина для Орбана
Дві новини після зустрічі Трампа і Сі: хороша і не дуже
Дві новини після зустрічі Трампа і Сі: хороша і не дуже
Що показала остання зустріч Трампа і Зеленського
Що показала остання зустріч Трампа і Зеленського
Молдова та Придністров'я. Наступний виклик для ЄС
Молдова та Придністров'я. Наступний виклик для ЄС
Найбільший страх Путіна
Найбільший страх Путіна
Трамп робить ставку на Китай?
Трамп робить ставку на Китай?

Новини

В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
Сьогодні, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua