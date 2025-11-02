Трамп почав розчаровуватися у Путіні і ніякі вмовляння Орбана про «виняток» не допомогли

Трамп почав розчаровуватися у Путіні – і це погана новина для Орбана

Трамп відмовив Орбану у звільненні від санкцій за купівлю російської нафти і, тим самим, підважив економічні основи так званої антиукраїнської коаліції, про яку зараз заговорили в Європі.

З подачі оточення Орбана ЗМІ почали писати про можливість альянсу між Угорщиною, Словаччиною Фіцо та Чехією, де щойно переміг Бабіш, у питанні підтримки України.

Головна теза – замість військової підтримки України треба економічна співпраця з Москвою. Дешева нафта та газ імені Меркель мали стати основою цього альянсу.

Ця трійка геополітичних авантюристів довго і небезпідставно сподівалася на підтримку Трампа, який теж довго пропонував Росії вигідну економічну співпрацю, а за допомогою таких як Орбан ще й розхитував єдність Євросоюзу.

Однак Трамп почав розчаровуватися у Путіні, а на європейський енергетичний ринок давно сам поклав своє око. І ніякі вмовляння Орбана про «виняток» не допомогли. Тепер трійка буде використана Трампом хіба для того, аби за необхідності дратувати європейських лідерів, але не більше того.

Головного ж – доступу до дешевих російських енергоносіїв, що мали би стати важливим аргументом для виборців Орбана та Фіцо під час будь-яких виборів – Трамп не дав.

І це логічно. Як сказав би Трамп – «Орбану нема чого запропонувати». А словесну підтримку Трампу він і таке забезпечуватиме. Тепер навіть ще завзятіше. Бо лакеї стають стараннішими, якщо їх зневажають.