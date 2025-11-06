Головна Думки вголос Сергій Таран
search button user button menu button
Сергій Таран Політолог

Трампу залишився рік

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп через рік може перестати бути Трампом
фото: Getty Images

Вся система теперішнього президента США будується на абсолютному політичному контролі над всіма державними інституціями

США порядно штурхонуло вліво. Після останніх місцевих виборів демократи отримали тотальну перемогу над республіканцями, а мером Нью Йорка став ультралівий Мамдані, мусульманин народжений в Уганді, соціаліст та прибічний незалежності Палестини.

Це означає, що Трамп через рік може перестати бути Трампом. Адже якщо виборчі тенденції підтвердяться, через рік демократи на проміжних виборах візьмуть під контроль обидві палати Конгресу. А вся система Трампа будується на абсолютному політичному контролі над всіма державними інституціями, і якщо хоча би одна – а тим більше Конгрес – випаде з цієї вертикалі – час політики Трампа підійде до завершення.

Невеликий приклад – у Трампа найбільш улюблений метод ведення зовнішньої політики – це тарифні війни. Так от, згідно Конституції повноваження накладати податки та регулювати торгівлю з іноземними державами має Конгрес, і якщо республіканці втратять бодай одну палату, тарифні шоу Трампа завершаться.    

Але це лише квіточки. Ягідки будуть в тому, що перше, що зроблять демократи, якщо виграють вибори, це запустять процес імпічменту (приводи знайдуться), і тоді у Трампа будуть зовсім інші проблеми, ніж довгі перемовини з Путіним, Сі, або побудова бальної зали в Білому домі.

Більше того, внутрішні політичні розколи можуть перейти у серйозний внутрішній конфлікт, і тоді США взагалі ризикуватимуть втратити лідерські позиції у світовій політиці.

Як це не дивно, серйозний шанс на порятунок республіканців може дати сам новообраний мер Нью Йорка Мамдані, - якщо почне реалізовувати бодай щось із своїх сумнівних перевиборчих обіцянок і тим самим продемонструє, що лівацтво аж ніяк не краще, а може і гірше, ніж свавілля вкрай правої MAGA.

Знаю, що в Україні сьогодні є чимало хейтерів Трампа. Але на їхньому місці я би не поспішав радіти. Оскільки головним інтересом України є збереження домінуючої ролі США у світі. Інакше у окремих регіонах цю роль візьмуть на себе далеко не кращі кандидати на лідерство.

Тому вболіваємо за обидві команди. Але не так, щоби хтось із них тотально виграв. А щоби ніхто із них тотально не програв. Стабільна і прогнозована Америка потрібна не лише американцям.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: США Дональд Трамп вибори у США президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Друге дихання РФ – нові виклики для НАТО
У Росії відкрилося друге дихання
6 жовтня, 15:25
Затяжний шатдаун може завдати серйозного удару по економіці США
У США провалилися дві пропозиції щодо фінансування уряду: шатдаун триває
7 жовтня, 05:18
У документі міститься одна з найрішучіших критик антиімміграційної політики адміністрації Трампа
Папа Лев XIV розкритикував Трампа у апостольському повчанні «Dilexi te»
9 жовтня, 16:18
Трамп та Путін провели зустріч 15 серпня на Алясці
Президент США планує обговорити з Путіним передачу Україні Tomahawk
13 жовтня, 02:46
Лукашенко каже, що готовий до налагодження відносин із США
Лукашенко запропонував Трампу укласти «велику угоду»
14 жовтня, 16:19
Трамп: США встановили контроль над морем і розглядають сухопутні операції проти наркокартелів у Венесуелі
Трамп не виключив сухопутних ударів по наркокартелях у Венесуелі
16 жовтня, 02:29
Справа про тальк стала резонансною для компанії Johnson & Johnson
Johnson & Johnson має виплатити $966 млн за смерть пенсіонерки
9 жовтня, 11:31
Такаїчі (праворуч) заявила Трампу, що відмова Японії від закупівель лише потішить Китай і Росію
Нова премʼєрка Японії відмовила Трампу у забороні імпорту російського газу – Reuters
29 жовтня, 15:17
Американський президент назвав Нігерію «зганьбленою країною»
Трамп пригрозив Нігерії вторгненням, міністр оборони його підтримав
2 листопада, 11:43

Сергій Таран

Трампу залишився рік
Трампу залишився рік
Погана новина для Орбана
Погана новина для Орбана
Дві новини після зустрічі Трампа і Сі: хороша і не дуже
Дві новини після зустрічі Трампа і Сі: хороша і не дуже
Що показала остання зустріч Трампа і Зеленського
Що показала остання зустріч Трампа і Зеленського
Молдова та Придністров'я. Наступний виклик для ЄС
Молдова та Придністров'я. Наступний виклик для ЄС
Найбільший страх Путіна
Найбільший страх Путіна

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua