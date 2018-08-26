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    Думки вголос

    Меркель і Болтон не дивляться українське телебачення

    • Сергій Таран

      Політолог

    • Розсилка
    Президент Петро Порошенко потискає руку раднику президента США Джону Болтону. Військовий парад до Дня Незалежності України, 24 серпня 2018 року - Меркель і Болтон не дивляться українське телебачення
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком
    Президент Петро Порошенко потискає руку раднику президента США Джону Болтону. Військовий парад до Дня Незалежності України, 24 серпня 2018 року

    Вперше політик такого рівня як Меркель заявила про можливість вступу України до ЄС, навіть, натякнула про терміни – до 10 років.

    Вперше після 2008 року на рівні Адміністрації президента США устами Болтона заявлено, що там працюють над тим, аби Україна могла вступити в НАТО.

    Це все тому, що і Меркель, і Болтон не дивляться наше телебачення та не слухають наших експерто-політиків.

    Якби слухали, то знали би, що насправді Захід давно втомився від України, обурений нашими провалами та тільки й мріє, аби пошвидше спихнути нас назад в Росію.

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    Джерело: блог Сергія Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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