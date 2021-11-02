Титанік імені Зеленського
Про кадрову політику Зеленського треба мислити як про кастинг
Логіка кадрових змін у Зеленського проста. Кандидати мають бути, по-перше, лояльними до самого Зеленського, по-друге, медійно цікавими, аби брати на себе увагу та негатив у разі неминучих «зашкварів».
Це під час виборчої кампанії Зеленський закликав владу до відкритих конкурсів, аби вільним голосуванням призначати посадовців. Але після перемоги на виборах всі призначенці – це або вихідці 95 Кварталу, або – з оточення Коломойського.
Специфіка кадрової політики України:
Немає відкритих кадрових конкурсів з кількома кандидатурам, навіть якщо ці конкурси передбачені законом.
Немає публічного звіту за роботу жодного відставленого чиновника.
Міністри не презентують жодної програми дій – з конкретними показниками, датами та цифрами
Самої програми уряду, яку би підтримав парламент, теж немає. Вже другий уряд Зеленського, а програми – немає!
По суті, на посади у Кабмін у нас призначають людей без розуміння, яку роботу вони мають виконувати.
Єдина робота, яку точно повинні взяти на себе слуги Зеленського, це брати на себе у разі потреби негатив – грати «поганих бояр», аби на своєму контрасті показувати, що «цар – хороший» (Звідси такі дивні кадрові знахідки у слуг як Верещук, Тищенко або Арахамія)
Про професійну логіку та здатність проводити реформи у Зе-владі ніхто ніколи не говорить. Про кадрову політику Зеленського треба мислити як про кастинг – на роль чергових медійних корабельних сосен на Титанік імені Зеленського.
Джерело: блог Сергія Тарана