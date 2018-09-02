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    Думки вголос

    У ЄС знають, чиї війська на Донбасі, але досі «вірять» в перемогу дипломатії

    • Сергій Таран

      Політолог

    • Розсилка
    У ЄС знають, чиї війська на Донбасі, але досі «вірять» в перемогу дипломатії

    В Європі вже через кілька годин чудово знали і хто збив літак, а також чиї війська вдерлися в Україну, і про істеричний шантаж Путіна, який відбувався на їхніх очах

    Але євролідерам це досі не заважає закликати Путіна «вплинути на бойовиків», чекати чергового розслідування по МН-17 та робити вигляд, що вірять в перемогу не зброї, а дипломатії…

    Хоча чимало наших поінформованих експерто-політиків досі «точно знає», що якщо Україна почне «рішуче» вимагати виконання Будапештського меморандуму та критикувати «Мінськ», ці лідери особисто сядуть на танки та поїдуть брати Москву. 

    Джерело: блог Сергія Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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