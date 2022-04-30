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    ХНР захотіли? В історії таке вже було

    • Сергій Борщевський

      Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

    •  glavcom.ua
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    Історія повторюється... - ХНР захотіли? В історії таке вже було
    Історія повторюється...

    30 квітня 1918 року ССРТ припинила існування. І що важливо, більшість її ватажків були страчені

    Чули колись про ССРТ? І добре, що не чули. Було таке виплекане російськими совєтськими таваріщами квазіутворення на території України. Повна назва того ССРТ була Совєтська соціалістична республіка Тавриди. Жило ССРТ недовго і померло природною смертю в 1918 році, якраз 30 квітня.

    А історія його така. 19 березня 1918 року цвк рад Таврійської губернії декретом проголосив території губернії у складі восьми повітів Таврійською республікою рад. 22 березня те ж таки цвк після прочуханки з Москви обмежило апетити п'ятьма повітами Криму. 4 квітня раднарком РСФРР офіційно визнав своїх сателітів як самостійну совєтську республіку. Тодішні кримські сепаратисти віддячували московським господарям тим, що націоналізовували підприємства та землю, грабували населення, а награбоване, зокрема, збіжжя, відправляли до Москви. Нічого не нагадує?

    Але тривала російсько-сепаратистська ідилія недовго. 21 квітня українське військо полковника Петра Болбочана прорвало фронт більшовиків на Перекопі. Далі події розгорталися з калейдоскопічною швидкістю, і зрештою 30 квітня ССРТ припинила існування. І що важливо, більшість її ватажків були страчені.

    Історія повторилася вже на окупованій гітлерівцями території Брянської області, коли в листопаді 1941 року два інженери тамтешнього спиртозаводу заснували свою «автономію» з центром у селищі Локоть, через що це квазіутворення дістало назву Локотська республіка. «Республіка» була одразу визнана окупаційною владою, на яку й працювала. Мала «республіка» навіть власне військо чисельністю до 20 тисяч запроданців і партію – націонал-соціалістичну партію Росії. Тривала ця російсько-нацистська ідилія майже три роки, в останній період уже на території Польщі, де російські послідовники фюрера взяли участь у придушенні Варшавського повстання. І, як ви уже здогадалися, теж погано скінчили, а їхнього ватажка Броніслава Камінського німці ж і прикінчили.

    А ще німцям прислуговували так звані гіві (нікого не нагадує?). Але це випадковий збіг, оскільки гіві - скорочення від німецького слова Hilfswilliger, що означає добровільний помічник, а по-простому кажучи, посіпака. Набирали їх окупанти з числа запроданців. І що характерно, більшість із них теж погано скінчили.

    До чого я веду? Просто матчастину вчити треба. А то ХНР, ХНР... А ССРТ з усіма наслідками не хочете?

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    Теги: росія окупанти війна Україна Херсон населення окупація #stoprussia
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    ХНР захотіли? В історії таке вже було