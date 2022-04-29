Українські військові показали ювелірне влучання в російських окупантів (відео)

Військові РФ залишили незакритим люк в авто й туди потрапив снаряд

Снаряд із безпілотника потрапив прямо в автівку російських військових

Воїни 92 ОМБр ім. Кошового отамана Івана Сірка закинули снаряд із безпілотника прямо у люк автомобіля з російськими окупантами.

На кадрах відео видно, як автомобіль російських окупантів стоїть на второваній машинами дорозі. Над авто пролітає безпілотник.

Російські військові помічають його і починають метушитися, щоб скоріше сісти в кабіну й виїхати машиною у безпечне місце. Але з безпілотника у відчинений люк авто падає снаряд і вибухає в кабіні.

Автомобіль ще за інерцією продовжує рух та зникає з кадру.

Також видно, що одному військовому РФ вдалося вискочити з кабіни. Він побіг геть.

Нагадаємо, дещо раніше українські військові знищили великий склад боєприпасів ворога.

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