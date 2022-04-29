Українські військові показали ювелірне влучання в російських окупантів (відео)
Снаряд із безпілотника потрапив прямо в автівку російських військових
Воїни 92 ОМБр ім. Кошового отамана Івана Сірка закинули снаряд із безпілотника прямо у люк автомобіля з російськими окупантами.
На кадрах відео видно, як автомобіль російських окупантів стоїть на второваній машинами дорозі. Над авто пролітає безпілотник.
Російські військові помічають його і починають метушитися, щоб скоріше сісти в кабіну й виїхати машиною у безпечне місце. Але з безпілотника у відчинений люк авто падає снаряд і вибухає в кабіні.
Автомобіль ще за інерцією продовжує рух та зникає з кадру.
Також видно, що одному військовому РФ вдалося вискочити з кабіни. Він побіг геть.
Нагадаємо, дещо раніше українські військові знищили великий склад боєприпасів ворога.
Російські військові розмістили свої запаси зброї біля одного з будинків в українському селі.