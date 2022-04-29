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    Українські військові показали ювелірне влучання в російських окупантів (відео)

    Військові РФ залишили незакритим люк в авто й туди потрапив снаряд&nbsp; - Українські військові показали ювелірне влучання в російських окупантів (відео)
    Військові РФ залишили незакритим люк в авто й туди потрапив снаряд 
    фото: Скріншот із відео

    Снаряд із безпілотника потрапив прямо в автівку російських військових

    Воїни 92 ОМБр ім. Кошового отамана Івана Сірка закинули снаряд із безпілотника прямо у люк автомобіля з російськими окупантами.

    На кадрах відео видно, як автомобіль російських окупантів стоїть на второваній машинами дорозі. Над авто пролітає безпілотник.

    Російські військові помічають його і починають метушитися, щоб скоріше сісти в кабіну й виїхати машиною у безпечне місце. Але з безпілотника у відчинений люк авто падає снаряд і вибухає в кабіні.

    Автомобіль ще за інерцією продовжує рух та зникає з кадру.

    Також видно, що одному військовому РФ вдалося вискочити з кабіни. Він побіг геть.

    Нагадаємо, дещо раніше українські військові знищили великий склад боєприпасів ворога.

    Російські військові розмістили свої запаси зброї біля одного з будинків в українському селі.


    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові безпілотник
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    Українські військові показали ювелірне влучання в російських окупантів (відео)