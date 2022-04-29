  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    Із підприємства під Запоріжжям окупанти викрали 60 тонн зерна разом із вантажівками

    Окупанти вивезли зерно на вантажівках&nbsp;ГАЗ-53, що належать українському сільгосппідприємству - Із підприємства під Запоріжжям окупанти викрали 60 тонн зерна разом із вантажівками
    Окупанти вивезли зерно на вантажівках ГАЗ-53, що належать українському сільгосппідприємству
    фото з відкритих джерел

    Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом викрадення окупантами зерна

    Озброєні російські військові, погрожуючи застосуванням фізичного насильства щодо громадян, пограбували філію одного з сільгосптовариств Запорізької області, розташовану у місті Кам’янка-Дніпровська. Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура.

    Злочин стався 26 квітня.

    Викрадені з підприємства 61 тонна пшениці та інше майно окупанти вивезли на вантажному транспорті ГАЗ-53, який також перебував у розпорядженні філії.

    За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

    Як повідомляв «Главком», російські окупанти не приховують, що планують поповнити фонд сільськогосподарської продукції за рахунок поставок з України викраденого продовольства.

    Нагадаємо, рашисти віднедавна почали потягами вивозити зерно з окупованої Херсонської області.

    Також рашисти вже викрали зерно з Бердянського порту.

    Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що російські окупанти масово грабують фермерів на тимчасово окупованих територіях України. Пограбування майна та продуктів харчування фіксують в Мелітополі Запорізькій області.

    Як відомо, вивезення зерна та харчів з окупованих територій є порушенням статті 55 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни.

    Теги: росія окупанти прокуратура кримінал війна зерно Україна Запорізька область окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Із підприємства під Запоріжжям окупанти викрали 60 тонн зерна разом із вантажівками