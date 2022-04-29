Із підприємства під Запоріжжям окупанти викрали 60 тонн зерна разом із вантажівками

Окупанти вивезли зерно на вантажівках ГАЗ-53, що належать українському сільгосппідприємству

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом викрадення окупантами зерна

Озброєні російські військові, погрожуючи застосуванням фізичного насильства щодо громадян, пограбували філію одного з сільгосптовариств Запорізької області, розташовану у місті Кам’янка-Дніпровська. Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура.

Злочин стався 26 квітня.

Викрадені з підприємства 61 тонна пшениці та інше майно окупанти вивезли на вантажному транспорті ГАЗ-53, який також перебував у розпорядженні філії.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Як повідомляв «Главком», російські окупанти не приховують, що планують поповнити фонд сільськогосподарської продукції за рахунок поставок з України викраденого продовольства.

Нагадаємо, рашисти віднедавна почали потягами вивозити зерно з окупованої Херсонської області.

Також рашисти вже викрали зерно з Бердянського порту.

Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що російські окупанти масово грабують фермерів на тимчасово окупованих територіях України. Пограбування майна та продуктів харчування фіксують в Мелітополі Запорізькій області.

Як відомо, вивезення зерна та харчів з окупованих територій є порушенням статті 55 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни.