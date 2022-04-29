Із підприємства під Запоріжжям окупанти викрали 60 тонн зерна разом із вантажівками
Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом викрадення окупантами зерна
Озброєні російські військові, погрожуючи застосуванням фізичного насильства щодо громадян, пограбували філію одного з сільгосптовариств Запорізької області, розташовану у місті Кам’янка-Дніпровська. Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура.
Злочин стався 26 квітня.
Викрадені з підприємства 61 тонна пшениці та інше майно окупанти вивезли на вантажному транспорті ГАЗ-53, який також перебував у розпорядженні філії.
За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.
Як повідомляв «Главком», російські окупанти не приховують, що планують поповнити фонд сільськогосподарської продукції за рахунок поставок з України викраденого продовольства.
Нагадаємо, рашисти віднедавна почали потягами вивозити зерно з окупованої Херсонської області.
Також рашисти вже викрали зерно з Бердянського порту.
Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що російські окупанти масово грабують фермерів на тимчасово окупованих територіях України. Пограбування майна та продуктів харчування фіксують в Мелітополі Запорізькій області.
Як відомо, вивезення зерна та харчів з окупованих територій є порушенням статті 55 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни.