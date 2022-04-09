Путін – жалюгідний плагіатор фашистських ідей Жириновського

Жириновський помер, а Путін живе

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Путин – жалкий плагиатор Жириновского. Прекрасно помню предвыборные плакаты ЛДПР 1993 года: «Жириновский: Я подниму Россию с колен!». Ничего не напоминает? Жир первым понял, что играя на чувстве национального унижения и стремлении к имперскому реваншу, можно покорить Россию. Именно благодаря этому, ЛДПР заняла первое место на тогда ещё демократических выборах в ГД. Путин просто скопировал мелодию дудочки крысолова, которую впервые сыграл Жириновский, и миллионы зомбированных телеслушателей пошли за ним к пропасти.

Все нарративы путинской пропаганды были озвучены Жириновским еще в самом начале 90-х: ненависть и параноидальный страх перед Западом, ксенофобия и шовинизм, «сколенвставание» и бред «державовеличия», советско-имперский реваншизм и экспансионизм, травля либералов и «национал-предателей». Даже подчёркнуто брутальный, сексистский стиль у них во многом совпадал.

Но если копнуть глубже, и Жир все это не выдумал, а просто заимствовал у фашистов и нацистов, которые захватили власть, разыгрывая ту же карту национального унижения и имперского реванша. Это уже потом Жир сдал и превратился в мелкого жулика. А вначале он копировал Гитлера и Муссолини. Только гитлеровский дранг нах остен ученически заменил «последним броском на Юг» (а Путин попытался реализовать эту идею в Сирии).

Гегель считал, что история повторяется дважды – сначала в виде трагедии, потом в виде фарса. У России «особый путь», здесь, по обыкновению, все наоборот. В постсоветскую Россию фашизм вначале пришёл в фарсовом облике Жириновского, а затем, уже вместе с Путиным - как трагедия мирового масштаба.

Фарс закончился, трагедия продолжается.

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