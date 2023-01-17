Головна Думки вголос Сергій Борщевський
search button user button menu button
Сергій Борщевський Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

Не купляйтесь на феесбешні трюки, колеги

glavcom.ua
«Рівень підтримки війни з 34% наприкінці вересня зріс на початок листопада до 80%. Це все, що треба знати про «хороших» росіян»
Фото: Sota_Vision/Twitter

Ви досі вірите в «хороших» росіян?

«У Москві до пам'ятника Лесі Українці приносять квіти на знак поваги до загиблих у Дніпрі мирних жителів», – читаю на одному ресурсі.

«До пам'ятника Лесі Українці в Москві приносять квіти та іграшки», – сповіщає інший.

«Несуть квіти: мешканці Москви вирішили вшанувати пам'ять загиблих від російського удару по Дніпру» – приголомшує третій.

І таких повідомлень чимало.

Ви певні, що москвичі справді «вирішили вшанувати пам'ять загиблих від російського удару», і влада їм отак просто це дозволила? Відколи це громадяни РФ щось вирішують? Пригадайте, скільки було спроб увічнити пам'ять Бориса Немцова на місці його загибелі, і скільки часу поставлені там свічки й покладені квіти протрималися.

І ще одне запитання: ви досі вірите в «хороших» росіян і в те, що їх на цілу Москву аж стільки, що, не змовляючись, взяли та й вирішили?

Мушу розчарувати. Якби влада не хотіла, то ніякого вшанування пам'яті та ще й загиблих від російського удару українців не було б. А на всіх бажаючих чекав би біля пам'ятника спецназ.

Але влада схотіла, бо це якраз вписується у фейкову (самі знаєте, чию) версію про українську ракету. Мовляв, українська ракета поцілила, а співчутливі москвичі тягнуть квіти та іграшки. І ніхто їм у цьому не перешкоджає. Ще й «картинку» через Раша Тудей та свої посольства по всьому світу поширять.

І останнє нагадування: щойно безпосередня загроза мобілізації для окремо взятого громадянина РФ суттєво зменшилася, рівень підтримки війни з 34% наприкінці вересня зріс на початок листопада до 80%. Це все, що треба знати про «хороших» росіян.

Читайте також: Новий командир війни. Що означає призначення генерала Герасимова?
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: українці росія Москва пропаганда путінський режим

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому Росія не запускає ракети з Середземного моря: роз'яснення ЗСУ
Чому Росія не запускає ракети з Середземного моря: роз'яснення ЗСУ
Вчора, 15:55
Навчання на полігоні «Лепельський» 13-18 грудня 2022 року
Росіяни розмістились на полігоні в Білорусі: супутникові знімки
Вчора, 15:06
Дідусь зниклого під завалами у Дніпрі малюка емоційно звернувся до росіян (відео)
Дідусь зниклого під завалами у Дніпрі малюка емоційно звернувся до росіян (відео)
Вчора, 14:14

Сергій Борщевський

Не купляйтесь на феесбешні трюки, колеги
Не купляйтесь на феесбешні трюки, колеги
«Росія – для росіян!» Але гинути повинні інородці
«Росія – для росіян!» Але гинути повинні інородці
Росія веде війну проти нашої ідентичності
Росія веде війну проти нашої ідентичності
Майстер-клас від Едвардса Смілтенса
Майстер-клас від Едвардса Смілтенса
Мертві хапають живих. Про що говорить свіжа російська соціологія
Мертві хапають живих. Про що говорить свіжа російська соціологія
Те, що може поховати «Грузинську мрію»
Те, що може поховати «Грузинську мрію»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
«Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати»: Московська церква переспівала пісню про Бандеру (відео)
22K
Арестович звільнився та вже втрапив у новий скандал
12K
ДУСя засекретила зарплату Єрмака, але журналісти розкопали таємницю
12K
Президент Фінляндії розповів, як Путін відреагував на рішення країни вступити в НАТО
9477
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
7584
Путін у відчаї: Науседа попередив про плани Кремля

Новини

ДУСя засекретила зарплату Єрмака, але журналісти розкопали таємницю
Вчора, 09:59
За добу ЗСУ знищили два склади окупантів і відбили понад 20 атак – Генштаб
Вчора, 06:49
Ворог наступає на двох напрямках і зазнає значних втрат – Генштаб
16 сiчня, 06:55
ЗСУ відбили атаки окупантів під Соледаром і Бахмутом: свіжі дані Генштабу
15 сiчня, 07:01
Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
13 сiчня, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
13 сiчня, 12:21

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту