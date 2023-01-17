Не купляйтесь на феесбешні трюки, колеги

«Рівень підтримки війни з 34% наприкінці вересня зріс на початок листопада до 80%. Це все, що треба знати про «хороших» росіян»

Ви досі вірите в «хороших» росіян?

«У Москві до пам'ятника Лесі Українці приносять квіти на знак поваги до загиблих у Дніпрі мирних жителів», – читаю на одному ресурсі.

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«До пам'ятника Лесі Українці в Москві приносять квіти та іграшки», – сповіщає інший.

«Несуть квіти: мешканці Москви вирішили вшанувати пам'ять загиблих від російського удару по Дніпру» – приголомшує третій.

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І таких повідомлень чимало.

Ви певні, що москвичі справді «вирішили вшанувати пам'ять загиблих від російського удару», і влада їм отак просто це дозволила? Відколи це громадяни РФ щось вирішують? Пригадайте, скільки було спроб увічнити пам'ять Бориса Немцова на місці його загибелі, і скільки часу поставлені там свічки й покладені квіти протрималися.

І ще одне запитання: ви досі вірите в «хороших» росіян і в те, що їх на цілу Москву аж стільки, що, не змовляючись, взяли та й вирішили?

Мушу розчарувати. Якби влада не хотіла, то ніякого вшанування пам'яті та ще й загиблих від російського удару українців не було б. А на всіх бажаючих чекав би біля пам'ятника спецназ.

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Але влада схотіла, бо це якраз вписується у фейкову (самі знаєте, чию) версію про українську ракету. Мовляв, українська ракета поцілила, а співчутливі москвичі тягнуть квіти та іграшки. І ніхто їм у цьому не перешкоджає. Ще й «картинку» через Раша Тудей та свої посольства по всьому світу поширять.

І останнє нагадування: щойно безпосередня загроза мобілізації для окремо взятого громадянина РФ суттєво зменшилася, рівень підтримки війни з 34% наприкінці вересня зріс на початок листопада до 80%. Це все, що треба знати про «хороших» росіян.