У Москві поліція затримала чотирьох осіб біля пам'ятника Лесі Українці
За словами очевидця, поліцейські затримали двох осіб, які клали квіти біля пам'ятника, а двоє інших лише перебували поблизу
У Москві поліцейські затримали чотирьох осіб біля пам'ятника Лесі Українці – стихійного меморіалу в пам'ять про жертв ракетного удару в Дніпрі. Про це повідомляє ОВД-Инфо з посиланням на слова очевидця.
Очевидець подій Олександр Ейхман повідомив, що поліцейські затримали двох осіб, які клали квіти, а двоє інших лише перебували поблизу. Усі четверо зрештою опинилися в поліцейській машині.
Серед затриманих є жінка, яка прийшла покласти квіти разом зі своїм собакою. Силовики витіснили жінку в машину, а собаку залишили на вулиці.
За словами очевидця, поліцію викликали активісти руху SERB, які раніше приїхали до меморіалу.
Імена затриманих невідомі.
Нагадаємо, у Дніпрі внаслідок ракетної атаки загинули 45 людей, серед них – шестеро дітей.
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