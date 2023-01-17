У Москві поліція затримала чотирьох осіб біля пам'ятника Лесі Українці

За словами очевидця, поліцейські затримали двох осіб, які клали квіти біля пам'ятника, а двоє інших лише перебували поблизу

У Москві поліцейські затримали чотирьох осіб біля пам'ятника Лесі Українці – стихійного меморіалу в пам'ять про жертв ракетного удару в Дніпрі. Про це повідомляє ОВД-Инфо з посиланням на слова очевидця.

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Очевидець подій Олександр Ейхман повідомив, що поліцейські затримали двох осіб, які клали квіти, а двоє інших лише перебували поблизу. Усі четверо зрештою опинилися в поліцейській машині.

Серед затриманих є жінка, яка прийшла покласти квіти разом зі своїм собакою. Силовики витіснили жінку в машину, а собаку залишили на вулиці.

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За словами очевидця, поліцію викликали активісти руху SERB, які раніше приїхали до меморіалу.

Імена затриманих невідомі.

Нагадаємо, у Дніпрі внаслідок ракетної атаки загинули 45 людей, серед них – шестеро дітей.