Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Дідусь зниклого під завалами у Дніпрі малюка емоційно звернувся до росіян (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Дідусь зниклого під завалами у Дніпрі малюка емоційно звернувся до росіян (відео)
фото скріншот відео

Зі сльозами на очах мешканець Дніпра показував журналістам відео дитини

Чоловік, родичі якого загинули внаслідок ракетного удару о багатоповерхівці Дніпра не зміг стримати емоцій і звернувся до росіян, проклинаючи їх.

Чоловік, зокрема, розповів власну трагедію – під завалами будинку його внук. Зі сльозами мешканець Дніпра показував журналістам відео дитини. У вирі емоцій чоловік не зміг стримати ні слів, ні сліз через вбивство онука і звернувся до росіян.

«Будьте ви прокляті, росіяни, к*цапи, щоб ви всі виздихали, чорти, бл*ть. Ця дитина досі лежить під завалами! Я проклинаю! Хочу, щоб у кожній російській сім'ї було по два-три (випадки) таких… Як ото наша дитина лежить! Немає їм прощення! Я буду їх клясти до останніх днів!» – сказав чоловік.

Нагадаємо, станом на 13:00 17 січня пошуково-рятувальні роботи у м. Дніпро на місці ракетного удару завершено.

Раніше повідомлялося, що під завалами зруйнованого під час ракетного обстрілу російськими окупантами багатоповерхового будинку в Дніпрі знайшли тіла подружньої пари. Чоловік намагався закрити собою вагітну дружину, сховавши її у обіймах.

Також під час ракетної атаки у Дніпрі загинуло подружжя, яке втекло з Нікополя, їхні діти дивом вижили.

Також, що під завалами будинку у Дніпрі, зруйнованого російською ракетою, може перебувати героїня «Азовсталі», яку недавно звільнили з полону. 

Читайте також: Жінка втратила око: лікар розповів про стан «найважчої» постраждалої у Дніпрі
Теги: Дніпро вбивство чоловік відео росіяни дитина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Михайло Кореновський був старшим тренером збірної Дніпропетровської області
Атака на Дніпро: Росія вбила заслуженого тренера України з боксу
15 сiчня, 15:51
Дніпро: жахливі фото з місця трагедії
Дніпро: жахливі фото з місця трагедії
Вчора, 08:50
Як зазначається у зведенні, 14 січня Росія відновила дальні ракетні удари по українській інфраструктурі
Британська розвідка повідомила, чим Росія атакувала Дніпро
Сьогодні, 09:08

Суспільство

Дідусь зниклого під завалами у Дніпрі малюка емоційно звернувся до росіян (відео)
Дідусь зниклого під завалами у Дніпрі малюка емоційно звернувся до росіян (відео)
Арестович після скандалу написав заяву на звільнення (фото)
Арестович після скандалу написав заяву на звільнення (фото)
Митрополит Мелетій, якого Зеленський позбавив громадянства, досі веде богослужіння
Митрополит Мелетій, якого Зеленський позбавив громадянства, досі веде богослужіння
ЗСУ повідомили, скільки ракетоносіїв Росія тримає у Чорному морі
ЗСУ повідомили, скільки ракетоносіїв Росія тримає у Чорному морі
Пройдуть дощі з мокрим снігом: якою буде погода 17 січня
Пройдуть дощі з мокрим снігом: якою буде погода 17 січня
«Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати»: Московська церква переспівала пісню про Бандеру (відео)
«Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати»: Московська церква переспівала пісню про Бандеру (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
Зеленський відмовився від «різдвяного перемир'я». Путін вперше відреагував
42K
«Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати»: Московська церква переспівала пісню про Бандеру (відео)
12K
Арестович звільнився та вже втрапив у новий скандал
11K
Поляки розстрілюють українців, які хочуть здатися в полон: перехоплена розмова окупанта (аудіо)
9374
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
6088
Заява Арестовича щодо теракту в Дніпрі: радник Офісу президента знайшов винних

Новини

ДУСя засекретила зарплату Єрмака, але журналісти розкопали таємницю
Сьогодні, 09:59
За добу ЗСУ знищили два склади окупантів і відбили понад 20 атак – Генштаб
Сьогодні, 06:49
Ворог наступає на двох напрямках і зазнає значних втрат – Генштаб
Вчора, 06:55
ЗСУ відбили атаки окупантів під Соледаром і Бахмутом: свіжі дані Генштабу
15 сiчня, 07:01
Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
13 сiчня, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
13 сiчня, 12:21

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту