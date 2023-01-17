Дідусь зниклого під завалами у Дніпрі малюка емоційно звернувся до росіян (відео)

Зі сльозами на очах мешканець Дніпра показував журналістам відео дитини

Чоловік, родичі якого загинули внаслідок ракетного удару о багатоповерхівці Дніпра не зміг стримати емоцій і звернувся до росіян, проклинаючи їх.

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Чоловік, зокрема, розповів власну трагедію – під завалами будинку його внук. Зі сльозами мешканець Дніпра показував журналістам відео дитини. У вирі емоцій чоловік не зміг стримати ні слів, ні сліз через вбивство онука і звернувся до росіян.

«Будьте ви прокляті, росіяни, к*цапи, щоб ви всі виздихали, чорти, бл*ть. Ця дитина досі лежить під завалами! Я проклинаю! Хочу, щоб у кожній російській сім'ї було по два-три (випадки) таких… Як ото наша дитина лежить! Немає їм прощення! Я буду їх клясти до останніх днів!» – сказав чоловік.

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Нагадаємо, станом на 13:00 17 січня пошуково-рятувальні роботи у м. Дніпро на місці ракетного удару завершено.

Раніше повідомлялося, що під завалами зруйнованого під час ракетного обстрілу російськими окупантами багатоповерхового будинку в Дніпрі знайшли тіла подружньої пари. Чоловік намагався закрити собою вагітну дружину, сховавши її у обіймах.

Також під час ракетної атаки у Дніпрі загинуло подружжя, яке втекло з Нікополя, їхні діти дивом вижили.

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Також, що під завалами будинку у Дніпрі, зруйнованого російською ракетою, може перебувати героїня «Азовсталі», яку недавно звільнили з полону.