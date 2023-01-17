Чому Росія не запускає ракети з Середземного моря: роз'яснення ЗСУ

Туреччина контролює протоки з Чорного в Середземне море

Росія не запускає ракети з Середземного моря, хоча там розташовані її ракетоносії, через позицію Туреччини, яка не допускає ці кораблі далі через свої протоки, Про це сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Ігнат нагадав, що Туреччина контролює протоки з Чорного в Середземне море згідно з конвенцією Монтре. До того ж, Туреччина є членом НАТО.

«Туреччина чітко дотримується конвенції Монтре та не пропускає ці кораблі далі через свої протоки. Те, що вони (росіяни – «Главком») мають 72 ракети в Середземному морі... Я хочу подивитись, чи ризикне хтось запустити через країни НАТО якісь там «Калібри». Я думаю, що навряд чи це реально», – сказав речник.

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Раніше повідомлялося, скільки ракетоносіїв Росія тримає у Чорному морі.

До слова, триває 328-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник не полишає своїх намірів захопити повністю Донецьку області, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів, в тому числі: Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Краснополівка, Сіль, Соледар, Білогорівка, Бахмут, Північне, Кам’янка, Водяне, Невельське, Мар’їнка, Побєда Донецької області.